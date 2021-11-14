Путин рассказал про использование стратегической авиации

Российская стратегическая авиация совершает полеты уже несколько лет. Об этом рассказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Этого когда-то не было, в 1990-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного. Вообще много чего не было", - напомнил Владимир Путин. Россия тогда в одностороннем порядке прекратила эти полеты. Но американские партнеры продолжили.

"Мы подождали, подождали - и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет", - сообщил президент.