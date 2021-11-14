Москвич сделал ложный донос о разбое, чтобы оправдать проигрыш на ставках

В полицию обратился 21-летний житель столицы, который поведал о разбойном нападении.

В пресс-службе УВД по СВАО Москвы сообщили, что заявитель рассказал о нападении на себя на улице Лётчика Бабушкина. Будто бы он снял деньги в банкомате в одном из домов, после чего на него напали двое неизвестных мужчин и, угрожая ножом, забрали 80 000 рублей и мобильный телефон.

Полицейские разобрались в этой истории. На самом деле молодой человек сделал несколько ставок в приложении букмекерской конторы на общую сумму 80 000 рублей, которые проиграл.

Он даже продал свой мобильный телефон, сделал еще одну ставку и вновь проиграл. Ему надо было оправдаться перед друзьями о потраченных им деньгах, вот он и придумал историю о разбое. Мужчина признал свою вину, возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.