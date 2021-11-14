Петр Бирюков: Территории 45 поликлиник благоустраивают в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по благоустройству территорий возле 45 столичных поликлиник. В лечебных учреждениях завершается или продолжается капитальный ремонт, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, - отметил Петр Бирюков. - В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки".

Во время благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан. Сделают парковки, а местами - навесы в виде пергол для велосипедов и колясок. Территории дополнительно осветят и озеленят, причем все растения будут гипоаллергенные.

"Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тыс. кустарников, обустроить почти 100 тыс. квадратных метров газона и свыше 10 тыс. квадратных метров цветников", - отметил Петр Бирюков.

Возле семи поликлиник работы завершат до конца года, около остальных - в 2022 году.