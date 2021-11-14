В Гидрометцентре пообещали "короткую зиму"

Новости

В МЧС опровергли информацию о людях под завалами в Липецке 14.11.2021
Эксперты рассказали, какие документы лучше хранить в бумажном виде 14.11.2021
Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии и сократил отставание от Ферстаппена 14.11.2021
Американский конгрессмен проговорился о присутствии войск США на Украине 14.11.2021
В Москву идут 19-градусные морозы 14.11.2021
В Счетной палате не увидели рисков для бюджета из-за роста госдолга 14.11.2021
За сутки 60 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 14.11.2021
Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя 14.11.2021
В США спустя 52 года идентифицировали кассира, укравшего деньги из банка 14.11.2021
Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP 14.11.2021
Россия представила на выставке в Дубае бизнес-джет Aurus 14.11.2021
В американском зоопарке от коронавируса умерли три снежных барса 14.11.2021
Брат Нурмагомедова станет свидетелем по делу о наезде на полицейского 14.11.2021
Слуцкий: Авиаудары США по мирным гражданам Сирии - цинизм 14.11.2021
Сборная России обыграла Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла 14.11.2021
Московские моржи открыли купальный сезон 14.11.2021
Макей и Боррель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 14.11.2021
Россия поставила в Сербию два миллиона доз "Спутника V" 14.11.2021
В Новосибирске скончался актер Владимир Казанцев 14.11.2021
Лыжница Непряева завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии 14.11.2021
Боррель согласился с позицией Москвы о необходимости контактов ЕС и Минска 14.11.2021
Россиянам рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляции 14.11.2021
Захарова прокомментировала намерение ВСУ стрелять в беженцев на границе 14.11.2021
Панков: Минобороны успешно развивает экспедиционную деятельность 14.11.2021
Шойгу: Географический диктант проходит на рекордных 8,6 тысячи площадок 14.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
14.11.2021 23:30
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали "короткую зиму"

Текст: Ольга Игнатова
Хотя погода уже перестроилась на зимний лад, серьезных холодов, метелей и снегопадов в центре европейской территории синоптики пока не прогнозируют.

- Образно говоря, впереди нас ждет "короткая зима". То есть небольшое похолодание со снегом, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили о "погодной чехарде"

По словам синоптика, в понедельник погоду еще будут определять теплые воздушные массы, пришедшие с Северной Атлантики. Поэтому в центральных областях днем минус 4 - плюс 3 градуса. Небольшой мокрый снег. 16 и 17 ноября на смену циклону придет антициклон. Он понизит температуру. Ночью небольшой мороз: минус 2-9 градусов. А днем также минус 4- плюс 3 градуса. Без осадков.

В Москве и области в понедельник днем около нуля, слабый снег и возможно образование гололедицы на дорогах. Во вторник без осадков, ночью в Москве минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 3-8 градусов. Днем - минус 1-плюс 1 градус. Местами гололедица. В среду в ночь минус 2-4 градуса. Днем также минус 1 - плюс 1 в Москве. По области - минус 3-плюс 2 градуса. Местами гололедица. В четверг примерно такая же погода, но днем возможен небольшой снег. Более серьезные осадки прогнозируются в ночь на пятницу. Но днем в пятницу до плюс 4 градусов, так как снова подойдет теплый циклон. Поэтому вполне возможно, что выпавший снег растает.

Самые высокие температуры пока отмечаются в Краснодарском крае. Но если в начале недели там до плюс 17 градусов, то к концу недели похолодает до плюс 13-ти. А вот в густонаселенных районах Западной Сибири, в Красноярском крае похолодание. К середине недели, например, в Томской области, прогнозируются 20-градусные морозы. Днем - минус 10-14 градусов. Немного теплее в Омской и Новосибирской областях. Но погода и там установится довольно морозная.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ЮФО Краснодарский край СФО Красноярский край СФО Омская область СФО Новосибирская область

Главное сегодня

На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар
Путин рассказал о своем видении либерализма
Володин разъяснил ситуацию с отменой обязательного техосмотра
Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы
У привитых россиян появилась новая возможность выиграть 100 тысяч рублей
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать