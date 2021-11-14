В Гидрометцентре пообещали "короткую зиму"

Хотя погода уже перестроилась на зимний лад, серьезных холодов, метелей и снегопадов в центре европейской территории синоптики пока не прогнозируют.

- Образно говоря, впереди нас ждет "короткая зима". То есть небольшое похолодание со снегом, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в понедельник погоду еще будут определять теплые воздушные массы, пришедшие с Северной Атлантики. Поэтому в центральных областях днем минус 4 - плюс 3 градуса. Небольшой мокрый снег. 16 и 17 ноября на смену циклону придет антициклон. Он понизит температуру. Ночью небольшой мороз: минус 2-9 градусов. А днем также минус 4- плюс 3 градуса. Без осадков.

В Москве и области в понедельник днем около нуля, слабый снег и возможно образование гололедицы на дорогах. Во вторник без осадков, ночью в Москве минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 3-8 градусов. Днем - минус 1-плюс 1 градус. Местами гололедица. В среду в ночь минус 2-4 градуса. Днем также минус 1 - плюс 1 в Москве. По области - минус 3-плюс 2 градуса. Местами гололедица. В четверг примерно такая же погода, но днем возможен небольшой снег. Более серьезные осадки прогнозируются в ночь на пятницу. Но днем в пятницу до плюс 4 градусов, так как снова подойдет теплый циклон. Поэтому вполне возможно, что выпавший снег растает.

Самые высокие температуры пока отмечаются в Краснодарском крае. Но если в начале недели там до плюс 17 градусов, то к концу недели похолодает до плюс 13-ти. А вот в густонаселенных районах Западной Сибири, в Красноярском крае похолодание. К середине недели, например, в Томской области, прогнозируются 20-градусные морозы. Днем - минус 10-14 градусов. Немного теплее в Омской и Новосибирской областях. Но погода и там установится довольно морозная.