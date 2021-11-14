В Москву идут 19-градусные морозы

Сильные морозы могут прийти в столичный регион уже в конце ноября. Такой прогноз в Instagram озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В конце ноября есть вероятность арктического вторжения, - предупреждает метеоролог. - Холод будет усиливаться с каждым днем". Таким образом в регионе ожидаются морозы, больше характерные для декабря и января.

Дневная температура упадет до минус 2-7 градусов, а ночью к концу месяца ожидается похолодание до 8-13 градусов. На пике ноябрьского похолодания столбики термометров в Москве и Подмосковье могут опуститься до 19-градусной отметки.