В Якутск доставили 24 тонны жидкого медкислорода для ковид-госпиталей

В Якутск из Хабаровска завезли очередную партию жидкого медицинского кислорода общим объемом 16 тонн. Еще восемь тонн дополнительного доставило местное предприятие "Кислород Якутии" из Нерюнгри, где действует собственное производство, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

"На сегодня наше министерство совместно с министерством транспорта оказывает активное содействие министерству здравоохранения в формировании необходимого запаса для обеспечения больниц Якутска жидким медкислородом в межнавигационный период. В перспективе нам необходимо не только нарастить объемы его производства, но при этом также важно сохранить и действующие производственные площадки", - отметил глава министерства Максим Терещенко.

По его словам, среди задач на ближайшую перспективу - открыть собственное производство жидкого медицинского кислорода в Якутске, чтобы сократить зависимость и риски при поставках из-за пределов республики.