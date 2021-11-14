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14.11.2021 08:31
Рубрика: Общество

В Якутск доставили 24 тонны жидкого медкислорода для ковид-госпиталей

Текст: Анна Бондаренко

В Якутск из Хабаровска завезли очередную партию жидкого медицинского кислорода общим объемом 16 тонн. Еще восемь тонн дополнительного доставило местное предприятие "Кислород Якутии" из Нерюнгри, где действует собственное производство, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

Фото: iStock
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"На сегодня наше министерство совместно с министерством транспорта оказывает активное содействие министерству здравоохранения в формировании необходимого запаса для обеспечения больниц Якутска жидким медкислородом в межнавигационный период. В перспективе нам необходимо не только нарастить объемы его производства, но при этом также важно сохранить и действующие производственные площадки", - отметил глава министерства Максим Терещенко.

По его словам, среди задач на ближайшую перспективу - открыть собственное производство жидкого медицинского кислорода в Якутске, чтобы сократить зависимость и риски при поставках из-за пределов республики.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Пандемия коронавируса COVID-19

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