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14.11.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

В Магаданской области микроавтобус с пассажирами упал с перевала

Текст: Анна Бондаренко

В Магаданской области в Хасынском городском округе произошло ДТП - на перевале Дедушкина лысина перевернулся пассажирский микроавтобус.

Как сообщает региональная прокуратура, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Севастополя
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"Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия. К проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми совместно с прокуратурой в настоящее время проводится осмотр места аварии", - информирует надзорный орган.

Во время проверки будет дана оценка действиям перевозчика, организации, обслуживающей автодорогу, и сотрудникам Госавтоинспекции.

Прокурор области взял на личный контроль ход и результаты проверки.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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