В Магаданской области микроавтобус с пассажирами упал с перевала

В Магаданской области в Хасынском городском округе произошло ДТП - на перевале Дедушкина лысина перевернулся пассажирский микроавтобус.

Как сообщает региональная прокуратура, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

"Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия. К проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми совместно с прокуратурой в настоящее время проводится осмотр места аварии", - информирует надзорный орган.

Во время проверки будет дана оценка действиям перевозчика, организации, обслуживающей автодорогу, и сотрудникам Госавтоинспекции.

Прокурор области взял на личный контроль ход и результаты проверки.