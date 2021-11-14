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14.11.2021 20:58
Рубрика: Общество

Минздрав Оренбуржья: Каждый десятый больной COVID-19 - ребенок

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье большинство больных СOVID-19 составляют люди молодого и среднего возраста, а почти каждый десятый заболевший - ребенок.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
За сутки в России подтверждено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах

Такие данные обнародовал минздрав области. Согласно опубликованной статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией с разбивкой по возрастным категориям, 31,9 процента от общего показателя составляют пациенты от 18 до 44 лет, а 20,8 процента - люди от 45 до 59 лет. Еще 22 процента приходится на больных в возрасте 60 - 69 лет, а на представителей старшего поколения за 70 и за 80 лет - 9,1 и 6,6 процента соответственно.

Дети составляют 9,6 процента от общего числа заболевших.

Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 395 новых пациентов.

Всего же с начала пандемии в области официально зафиксировано 95 043 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 80 369 человек, 297 - за минувшие сутки.

Кстати

На сегодня в больницах Оренбуржья находятся 1954 человека с диагнозом COVID-19. 671 пациент в тяжелом состоянии, 169 больных находятся на ИВЛ, 1 416 пациентов получают кислородную поддержку.

За период пандемии в регионе зарегистрировано 2 879 летальных случаев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Пандемия коронавируса COVID-19

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