Ростуризм открыл программу чартерных туров: цена упала в два раза

Популярный курорт "Шерегеш" первым в России открыл горнолыжный сезон. Отдохнуть в окрестностях горы Зеленой жители центральной части России смогут, воспользовавшись, в том числе, и новой программой чартерных авиаперелетов. Впрочем, Кузбассом программа не ограничится.

В Шерегеше пошел снег, когда представители коренного малочисленного шорского народа проводили шаманский обряд. "Верная примета, что этот сезон будет хорошим", - заметил глава Таштагольского района Владимир Макута. А когда стихли удары в бубен и горловое пение, торжественная церемония перетекла в традиционный "Шегешфест" с праздничным фейерверком.

Чуть раньше в Шерегеше было подписано трехстороннее соглашение о создании новых межрегиональных брендовых маршрутов, проходящих по территории Кузбасса. Об этом, а также организации ознакомительных туров для представителей туриндустрии и СМИ, разработке и реализации программ чартерных авиаперевозок договорились Федеральное агентство по туризму, туроператор TUI Россия и руководство Кемеровской области.

"Мы очень рады именно здесь, на Шерегеше объявить о старте нашей большой чартерной программы по всей стране на зимний период. Чартеры в Шерегеш полетят уже через две недели, 27 ноября", - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. А заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко уточнил, что в отличие от пилотной программы субсидированных перелетов, стартовавшей прошлой зимой, нынешняя будет более масштабной.

Двадцатью чартерами на воздушных судах "Уральских авиалиний" вместимостью 162 пассажира в Шерегеш доставят в общей сложности почти 3,2 тысячи туристов. Недельный тур с перелетом, трансфером и размещением в отеле обойдется каждому из них в сумму от 32 тысяч рублей. Это почти вдвое дешевле цены регулярного тура. Кроме того, чартеры будут летать на Сахалин, в Бурятию (с февраля 2022-го), а до Нового года планируются субсидированные авиарейсы Москва - Тюмень и Москва - Казань. Рассматриваются и программы по Мурманской области, по направлению Санкт-Петербург - Тюмень.

- Чартеры будут летать и в новогодние праздники. Из Москвы в Шерегеш и обратно. Так что жители Кузбасса уже 28 ноября смогут отправиться в столицу, купив билет всего за 5500 рублей, - добавил Сирченко. - По опыту работы на Сахалине и в Бурятии мы совместно с московскими туристическими компаниями разрабатываем такой продукт. И если программа будет успешной, распространим ее на другие направления.

В пандемию определенные шансы на развитие получил внутренний туризм. Как считают эксперты, не столько потому, что границы закрылись, а прежде всего, благодаря беспрецедентным мерам поддержки на федеральном уровне.

"По сравнению с 2019 годом мы увеличили внутрироссийские направления по числу туристов в 10-15 раз, - отметил Александр Сирченко. - Сегодня формируются новые предпочтения россиян в плане отдыха. И если эти потребности станут стабильными, будут закреплены эмоциями и удовольствиями, которые граждане получают, путешествуя по нашей стране с ее прекрасной природой, национальными и культурными традициями и культурой, то, поверьте, даже тогда, когда границы откроются, привычка путешествовать по родной стране, вне всякого сомнения, сохранится".

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил обсудить возможность увеличения числа чартерных рейсов этой зимой.

"Количество безусловно важно. Но смысл этой программы, скорее, в формировании устойчивого спроса, - подчеркнула Зарина Догузова. - Если хотите, моды и желания путешествовать по направлениям, которые не являются пока достаточно популярными. В диверсификации географии путешествий по нашей стране. Доля туристов, которые воспользуются чартерами, в общем турпотоке на Шерегеш будет, конечно, незначительной. Задача - выстроить технологию предоставления готовых турпакетов, которые раньше были доступны только по выездным направлениям.

По словам Зарины Догузовой, чартерная программа позволяет прогнозировать турпоток, консолидировать бизнес и создать для туристов новые продукты "под ключ". И главный показатель эффективности таких программ - яркий всплеск инвестиционной активности.

"На Байкале много лет не было ни одного инвестора, готового подписаться на строительство гостиницы и туристической инфраструктуры, - привела пример глава Ростуризма. - Но как только отлетали первую чартерную программу, регион сразу начал серьезные переговоры с инвесторами по развитию особой экономической зоны. Когда бизнес видит устойчивый спрос, инвестиционная привлекательность территории растет".

В субботу, в день старта нового сезона на курорте, вошедшем в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", подписали соглашения с крупными инвесторами. До 2032 года несколько компаний вложат в развитие Шерегеша около 140 миллиардов рублей, создав более 4,1 тысячи рабочих мест. Самый масштабный проект - строительство двух многофункциональных туристических районов в секторе "F" - оценивается в 112 миллиардов рублей.

Большой бизнес вовлекает развитие индустрии гостеприимства десятки других отраслей (общественное питание, сельское хозяйство, транспорт, креативная индустрию и другие), стимулируя развитие малого и среднего бизнеса.

"С начала 2022 года мы продолжим грантовую поддержку этого сектора вместе с руководством региона, - сообщила Зарина Догузова. - Будем выделять средства на проекты - от создания модульных гостиниц, кемпингов, глэмпингов до обустройства маршрутов, туристического транспорта, создания новых программ поддержки локальных сообществ и так далее".

Как заметила глава Ростуризма, проблема номер один сейчас - нехватка качественного современного номерного фонда. "Инвестиционный цикл строительства одной гостиницы - в среднем два-три года, - напомнила она. - Но обновить существующие отели можно за год. Кстати, по программе льготного кредитования, которую мы уже запустили, можно получить средства не только на строительство новых гостиниц, но и на реновацию имеющихся".

Справка "РГ"

Сегодня на курорте "Шерегеш" действуют почти 250 объектов туриндустрии, включая 82 гостиницы.

Среди них также - 18 подъемников, три снегоходные и 26 горнолыжных трасс (общей протяженностью 56 километров), 77 кафе и ресторанов, 28 пунктов проката, 15 автомобильных стоянок. За последние три года построено шесть подъемников, две новые трассы, семь гостиниц и гостевых домов.

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