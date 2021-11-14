В Чечне для возрождения одного из районов построили 230 км дорог

В возрождаемом на территории Чеченской республики Галанчожском районе за последние 14 лет были построены 230 километров дорог. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров во время выездного совещания на этой территории. Район был расформирован в 1944 году, в период депортации чеченцев. С 2007 года власти республики начали возрождать территорию и в 2012 году внесли его в конституцию Чечни.

- Этот прекрасный уголок нашей республики долгое время фактически был заброшен. Люди покинули эти места в 1944 году, во время репрессии чеченского народа. Ситуация сдвинулась с мертвой точки в 2007 году. Тогда мы впервые за всю историю Галанчожского района начали строить здесь дороги. Эти работы вступили в активную фазу три года назад, когда был создан специальный Оперативный штаб под руководством Магомеда Даудова, - написал рамзан Кадыров в своем аккаунте в "Вконтакте".

По словам главы региона, новые дороги и реконструированные старые строились в горной местности, что само по себе сложно. Однако, теперь возрождение района может идти намеченными темпами. В частности, в ближайшее время предстоит проложить 123 километра газопровода, провести первичную электрификацию. Две тысячи семей уже изъявили желание переехать сюда. По мере роста населения власти Чечни намерены строить в районе соцобъекты.