Водитель из Дагестана две недели прожил в съехавшей в кювет фуре

Власти Дагестана придут на выручку земляку, чья фура две недели назад съехала в кювет на сколькой дороге в Хабаровском крае. С тех пор дагестанец живет в машине.

Как сообщили в министерстве национальной политики, временно исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религий республики связался с представителем правительства Дагестана в Хабаровском крае. По поручению главы ведомства, сотрудники доставили дагестанцу ГСМ и продукты.

- Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего. В региональном МЧС в настоящее время отвечают отсутствием специализированной техники для помощи, - уточнили в ведомстве.

Как оказалось, местная ГИБДД прислала бульдозер. Однако он может вытащить машину только по частям. Водитель на это не согласился.

Сейчас вопросом занимается минтранс Хабаровского края. Предпринимаются все необходимые меры, чтобы на место ЧП выехала специализированная техника для помощи.