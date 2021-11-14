Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России

Аномальное похолодание придет на следующей неделе в регионы Урала, а в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, напротив, ожидаются температуры выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на Урале прогнозируется наиболее заметное понижение температуры. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то уже с понедельника по ночам будет -15…-18 градусов, в Курганской области - даже до -20. Днем будет -5…-10.

Температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на 4-7 градусов. "Там будет настоящая зимняя погода с северным ветром", - отметил метеоролог.

А вот в Северо-Западном федеральном округе со вторника прогнозируется аномальное потепление. Температура будет на 5-6 градусов выше нормы к середине следующей недели. "Это значит, что максимальные значения тепла будут +3…+5 градусов", - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что аномально теплая погода сохранится на следующей неделе и в Дальневосточном федеральном округе. Температура будет выше нормы на 10-20 градусов. Так, на Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут -12…-15 градусов в течение всей рабочей недели.