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14.11.2021 02:26
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Аномальное похолодание придет на следующей неделе в регионы Урала, а в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, напротив, ожидаются температуры выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По его словам, на Урале прогнозируется наиболее заметное понижение температуры. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то уже с понедельника по ночам будет -15…-18 градусов, в Курганской области - даже до -20. Днем будет -5…-10.

Температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на 4-7 градусов. "Там будет настоящая зимняя погода с северным ветром", - отметил метеоролог.

А вот в Северо-Западном федеральном округе со вторника прогнозируется аномальное потепление. Температура будет на 5-6 градусов выше нормы к середине следующей недели. "Это значит, что максимальные значения тепла будут +3…+5 градусов", - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что аномально теплая погода сохранится на следующей неделе и в Дальневосточном федеральном округе. Температура будет выше нормы на 10-20 градусов. Так, на Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут -12…-15 градусов в течение всей рабочей недели.

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