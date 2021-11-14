На Кубани вступил в силу закон о запрете продажи зажигалок детям

На территории Краснодарского края с 14 ноября начал действовать закон по борьбе с новым видом токсикомании среди подростков - сниффингом. В его рамках в регионе ограничат продажу баллончиков со сжиженным газом, зажигалок и других товаров, содержащих сжиженный углеродный газ. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, за нарушение закона предусмотрен штраф.

- Под запрет попали баллоны любой емкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это бытовые туристские плиты, зажигалки и заправки для них, - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Теперь для покупки перечисленных товаров с собой нужно будет иметь паспорт, чтобы подтвердить продавцу возраст. Штраф за продажу детям товаров со сжиженным газом составит 5 тысяч рублей для физлиц, от 9 до 15 тысяч для должностных и от 20 до 50 тысяч для юридических лиц.

Как ранее сообщала "РГ", закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним приняли в конце октября депутаты заксобрания Краснодарского края.