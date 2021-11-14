Сочи готовится принять 250 тысяч туристов за зимние каникулы

В Сочи рассказали о ходе подготовки курорта к зимнему туристическому сезону. На территории горного кластера уже начались профилактика и необходимые работы на канатных дорогах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, только в новогодние каникулы на курорте ждут около 250 тысяч гостей.

- Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тысяч туристов. Мы понимаем всю меру ответственности. Второй год подряд санаторно-курортная отрасль работает в условиях пандемии коронавируса. Как и в прошлом сезоне, на горных курортах Сочи будут действовать дополнительные меры противовирусной безопасности, - отметила замглавы Сочи Инна Петухова.

В частности, каждые три часа кабинки на канатных дорогах будут обрабатываться специальными средствами, а в зонах посадки установят ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Также на курорте тщательно следят за соблюдением правил заселения в гостиницы - въехать можно только имея QR-код о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном заболевании.