Названы самые популярные направления у туристов в нерабочую неделю

Москва, Сочи и Санкт-Петербург возглавили список самых популярных направлений для туризма у россиян в период нерабочей недели. Такие выводы сделали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. При этом, по данным исследователей, 32,5 процента россиян предпочли вообще никуда не ехать и остаться дома.

Самым популярным направлением для поездок в непредвиденные ноябрьские выходные стала Москва, в столицу отправились 24,1 процента туристов. 9,2 процента туристов выбрали Сочи, а 9,1 процента Санкт-Петербург. Также популярными оказались курорты Кавказских Минеральных Вод - 3,8 процента и Калининград - 3,7.

В опросе приняли участие 1240 человек. Почти все смогли уложиться с поездкой в неделю - 82,2 процента, остальные попросили у работодателей дополнительные выходные.