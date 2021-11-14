В Челябинской области грузовик сбил пятерых детей

Грузовой автомобиль с полуприцепом сбил пятерых несовершеннолетних пешеходов в городе Коркино. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области, двое детей получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло 13 ноября в 19.28 (17.28 мск) у дома № 1 на улице Тельмана. Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем Mercedes с полуприцепом, при повороте не учел габариты транспортного средства и совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов. В результате пострадали двое детей 2013 и 2016 годов рождения.

По сведениям полиции, дети двигались во встречном направлении по краю проезжей части справа от грузовика без сопровождения взрослых. Они направлялись домой, светоотражающие элементы на верхней одежде у них присутствовали.

Оперативные службы, прибывшие на место ДТП для оказания помощи, выясняются все обстоятельства происшествия.