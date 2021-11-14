В Тюменской области в результате ДТП отец и сын утонули в кювете

На трассе в Уватском районе Тюменской области автомобиль опрокинулся в кювет с водой. Погибли два пассажира - мужчина и его сын.

Как сообщает ТАСС, сегодня утром на 495-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в кювет с водой попал Kia Rio. Пострадавшим пытались помочь пассажиры проезжавших мимо машин. Автомобиль с помощью большегруза вытащили из воды примерно через 15 минут. Двоих пассажиров - мужчину и мальчика - спасти не удалось.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Тюменской области, в Kia Rio ехала семья из поселка Коммунар Исетского района Тюменской области. Управляла автомобилем 30-летняя женщина, в салоне находились ее 14-летняя дочь, 44-летний муж и девятилетний сын. Девочку и ее маму, которые выжили в аварии, доставили в медучреждение.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства и причины ДТП.