Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных систем С-400

Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.

По его словам, поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии "начались и ведутся по графику". Напомним, контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Стоимость пяти полковых комплектов составляет 5,43 миллиарда долларов.

Ранее Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия в будущем может поставить ЗРК С-500 Индии, Китаю и другим странам-партнерам. Он уточнил, что экспорт системы станет возможным, когда ее примут на вооружение. По мнению главы ФСВТС, логично, что Индия заинтересуется системой С-500, после получения С-400.