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14.11.2021 18:45
Рубрика: Власть

Россия пристально наблюдает за учениями НАТО рядом с Крымом

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Российские военные пристально наблюдают за внеплановыми учениями НАТО, которые сейчас проходят в Черном море. Эти маневры продолжают создавать напряженность на южных берегах России.
Воздушная разведка НАТО ведется над северо-западной и центральной частями Черного моря. Фото: ЕРА Воздушная разведка НАТО ведется над северо-западной и центральной частями Черного моря. Фото: ЕРА
Воздушная разведка НАТО ведется над северо-западной и центральной частями Черного моря. Фото: ЕРА

Учения США и их союзников проходят на море и в воздухе. По сообщениям Минобороны России, в регионе в разы выросла интенсивность воздушной разведки стран НАТО.

Фото: EPA
Самолеты-разведчики НАТО провели четыре полета у границ РФ в Черном море

Ежедневно с авиабаз в Европе в Черное море вылетают самолеты-разведчики, которые кружат вблизи российских границ. В военном ведомстве заявляют, что такие полеты являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности. Кроме того, в Черном море эсминец "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии.

Прочитано в The National Interest

"США и НАТО вовсю вооружают Украину и предпринимают другие действия, которые заставляют Киев думать, что у него есть мощная поддержка Запада", - пишет эксперт The National Interest Тед Карпентер, отмечая, что тем самым "западные лидеры реализуют безрассудную стратегию" и в ответ получают "все более отчетливые сигналы из Кремля". По его словам, эти "ненужные и дестабилизирующие" поставки оружия и учения ведут к тому, что "президент Украины Владимир Зеленский делает ура-патриотические заявления о возвращении Крыма и разгроме ополченцев в Донбассе". "Такие бравады не имеют под собой никаких оснований", - уверен Карпентер, считающий, что вера в поддержку США и НАТО тем не менее "может лишить украинских лидеров благоразумия и подтолкнуть их к обреченной конфронтации".

Карпентер напоминает, что "однажды США уже заставили чрезмерно ретивого клиента поверить в поддержку Вашингтона". "Результатом стала ненужная война, из которой клиент вышел в шрамах и унижении", - пишет эксперт, указывая на обещания администрации Джорджа Буша-младшего президенту Грузии Михаилу Саакашвили в 2008 году. По словам автора, когда российские войска оказались на окраинах Тбилиси, то "Саакашвили уяснил, что США, несмотря на все ранее данные заверения о поддержке, не собираются сражаться на стороне Грузии".

"США не единственная страна НАТО, которая дестабилизирует ситуацию продажами оружия Украине", - отмечает эксперт, напоминая о поставках оружия на сумму около 60 миллионов долларов во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев в прошлом месяце. "Турция оснащает украинских военных беспилотниками, - добавляет он. - В конце октября силы Киева провели атаку при помощи дронов, уничтожив артиллерию ополченцев в Донбассе". В заключение эксперт призывает США и НАТО "отказаться от этой все более опасной политики".

Подготовил Игорь Дунаевский

Прочитано в The Times

"Риск непреднамеренной войны с Россией сегодня велик как никогда", - столь тревожный прогноз озвучил не кто-нибудь, а начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Путин назвал учения НАТО в Черном море вызовом для России

В интервью газете The Times он пояснил, что в дополнение к конфликту на Украине очередным взрывоопасным фактором в отношениях России и Запада становится миграционный кризис на польско-белорусской границе. Так, Великобритания уже отправила группу военных к границе Польши с Беларусью. Минобороны России со своей стороны сообщило об учениях на территории Беларуси с участием около 250 российских десантников.

Дополнительно ситуацию усугубляет "отсутствие дипломатических каналов, что может привести к неправильной оценке ситуации и эскалации конфликта", отмечает генерал, напоминая, что даже в период "холодной войны" существовали каналы для снятия напряженности. Наконец, глава британского штаба обороны считает, что "мир и в целом стал гораздо конкурентнее, чем даже 10 или 15 лет назад".

"Это реальная угроза, с которой мы столкнулись", - уверяет Картер, предупреждая чиновников, что агрессивный характер "некоторых аспектов британской политики" легко может привести к неправильной оценке ситуации и эскалации.

Подготовил Игорь Дунаевский

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО

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