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14.11.2021 15:48
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляции

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инфляция обесценивает сбережения, однако существует ряд инструментов, вложившись в которые, можно защитить свои средства. Об этом РИА Новости рассказали финансовые эксперты.

Фото: istock
Экономист дал совет, как сохранить и увеличить сбережения в рублях

Так, риски от волатильности на рынке акций и облигаций можно сгладить, выбрав депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону, отметил директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.

Директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров посоветовал присмотреться к "линкерам" - гособлигациям, привязанным к индексу потребительских цен.

"Обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом. При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении", - объяснил эксперт.

При высоких темпах роста инфляции владелец "линкеров" получает рост купона и переоценку по цене самой облигации, добавил он.

Для тех, кто хочет не только сохранить, но и преумножить свои накопления, Таченников рекомендовал приобрести акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды. В этом случае инвестору стоит запастись терпением, поскольку высокую доходность можно будет получить только на горизонте трех-пяти лет.

По словам аналитика, лучше всего для этой стратегии подходят акции нефтегазовых и металлургических компаний. "Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать еще выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски", - заключил Таченников.

Экономика Финансы Инвестиции

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