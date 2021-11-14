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14.11.2021 11:28
Рубрика: Общество

Российские школьники завоевали 5 медалей на олимпиаде по физике

Текст: Мария Агранович

Российские школьники завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на первой международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Олимпиада проходила в Узбекистане в смешанном, очно-дистанционном формате. Но наши ребята принимали участие очно, непосредственно в городе Фергана. Всего в олимпиаде участвовали сборные из 19 стран.

Золотые медали получили: Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Республика Башкортостан), Ольга Терехова (Московская область) и Радмир Жумаев (Московская область).

Серебро у Романа Максимова из Подмосковья.

Кстати, Иван Касьянов из Бийска стал абсолютным победителем олимпиады.

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