Российские школьники завоевали 5 медалей на олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на первой международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани.

Олимпиада проходила в Узбекистане в смешанном, очно-дистанционном формате. Но наши ребята принимали участие очно, непосредственно в городе Фергана. Всего в олимпиаде участвовали сборные из 19 стран.

Золотые медали получили: Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Республика Башкортостан), Ольга Терехова (Московская область) и Радмир Жумаев (Московская область).

Серебро у Романа Максимова из Подмосковья.

Кстати, Иван Касьянов из Бийска стал абсолютным победителем олимпиады.