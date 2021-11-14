Сенатор оценила заявление главы МИД Британии о ситуации на границе Беларуси и Польши

Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об ответственности Москвы за миграционный кризис на белорусско-польской границе выглядят поверхностными, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

В статье, опубликованной в The Sunday Telegraph, Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, а также призвала оказать давление на Минск, чтобы прекратить кризис.

"Заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выглядят поверхностными, далекими от подлинных причин и состояния миграционного кризиса, поскольку всем известно, что сами американцы и их союзники его и организовали", - сказала Ковитиди RT.

Комментируя призыв Трасс оказать давление на белорусские власти, сенатор отметила, что подобные высказывания политически некорректны и противоречат внешнеполитическим принципам России и Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств.