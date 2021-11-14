Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы

Географию необходимо включить в число вступительных испытаний при поступлении в высшие учебные заведения страны. Об этом в воскресенье во время проведения географического диктанта сказал президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

"Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его", - заявил он.

По словам Шойгу, две недели назад в Московском государственном университете уже приняли решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов МГУ, а не на один, как это было раньше.

Сам Шойгу написал географический диктант на центральной площадке его проведения - в московской штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Напомним, что в это воскресенье военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России принимает участие в Международной просветительской акции РГО - "Географический диктант".

Его центральной площадкой в Минобороны РФ стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым находятся все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Вооруженных силах задействованы более 1,5 тысячи мест для написания диктанта. Они расположены по всей стране - от Калининграда до Камчатки.