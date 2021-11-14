Шойгу: Географический диктант проходит на рекордных 8,6 тысячи площадок

Географический диктант проводится более чем в сотни странах мира. Об этом в воскресенье сообщил президент Российского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

"Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем. В этом году на 60 процентов количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тысячи в 120 странах", - рассказал он.

Сам Шойгу принял участие в Международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант". Он написал его на центральной площадке - штаб квартире РГО в Москве.