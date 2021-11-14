Товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона растет

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с начала 2021 года вырос более чем на 34% до 162 млрд долл. Страны АТР - второй по объему экспортный рынок после Европы для российских углеводородов, а в перспективе более привлекательный маршрут для поставок нашей нефти, газа и угля, нежели западное направление.

Традиционно Европа покупала больше российского энергетического сырья, но в результате политических разногласий, агрессивного продвижения в ЕС возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ускоренного курса на декарбонизацию, с начала прошлого десятилетия Россия стала увеличивать поставки в восточном направлении.

В первую очередь, стала расти доля стран АТР и уменьшаться доля стран Европы в экспорте отечественно нефти и угля. Под новые цели был построен нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) совокупной мощностью 80 млн тонн в год. Часть нефти (50 млн тонн) по нему отправляется в Китай, а часть - в порт Козьмино, для поставок танкерами как в Китай, так и другие страны АТР. Но пока по совокупным закупкам российской нефти и нефтепродуктов Европа опережает страны АТР (включая США), на которые приходится около 36% их российского экспорта (в 2020 году - 52,5 млрд долларов). На Европу приходится свыше 45%.

По импорту российского угля страны АТР уже обогнали Европу, и объемы его будут, по-видимому, только расти по мере расширения пропускных возможностей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Уже в 2021 году экспорт угля в страны АТР может составить около 129 млн тонн, при общем объеме поставок за границу - 220 млн тонн.

С газом ситуация сложнее. Основная часть экспорта в АТР идет за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ). В 2020 году - 16,61 млн тонн (около 23 млрд кубометров газа). Трубопроводный газ поставляется только по запущенному в 2019 году маршруту "Сила Сибири". В этом году поставки ожидаются на уровне 10 млрд кубометров, к 2025 году газопровод должен выйти на предельную мощность - 38 млрд кубометров. Со стороны России принято решение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд кубометров через Монголию, но Пекин проект пока не одобрил.

В 2020 году из всего объема российского экспорта в Китай - 49 млрд долларов, несмотря на падение цен из-за пандемии, на энергоресурсы пришлось 29,6 млрд долларов. В структуре экспорта в Японию и Южную Корею ситуация схожая. В Японию было продано товаров на 9,1 млрд долларов, из которых на энергоресурсы пришлось 6,2 млрд. Экспорт в Южную Корею составил 12,4 млрд долларов, из них 9 млрд - энергоресурсы. Общая же доля АТР в российском экспорте в страны дальнего зарубежья около 30%.

Помимо энергоресурсов, в странах АТР востребованы российские растительные масла, крабы, мука и шоколадные изделия, рассказали в консалтинговой компании "НЭО Центр". За последние три года заметно увеличились поставки масел из России в страны АТР: экспорт подсолнечного масла увеличился в пять раз, рапсового масла - в три раза, а экспорт сырого, рафинированного и нерафинированного масел увеличился на 85%.

По итогам 8 месяцев этого года сократились поставки рыбы и морепродуктов в Китай (минус 45% в денежном выражении или почти 500 млн долларов). При этом наблюдается рост экспорта этой продукции (на 38% в денежном выражении - 350 млн долларов) в Южную Корею. В конце прошлого года Китай обнаружил на российской рыбе следы коронавируса, поставки были сокращены и до сих пор не восстановились.

Также при общем росте экспорта подсолнечного масла за аналогичный период во все страны (22% в денежном выражении), поставки в Индию упали на 7% (20 млн долларов), а в Китай на 27% (около 100 млн долларов). При этом в пять раз вырос экспорт в Японию (до 4,6 млн долларов и появились поставки в Таиланд, приводит данные ФТС партнер "НЭО Центра" Владимир Шафоростов.

Но выросли поставки шоколадных кондитерских изделий в Китай на 30% (на 10 млн долларов), в четыре раза во Вьетнам (на 1 млн долларов), Сингапур на 125% (на 0,7 млн долларов), Южную Корею на 75% (или на 0,3 млн долларов).

Всего за два часа стрима одного китайского блогера России удается продать практически "вагон" российских мороженого, шоколада, злаковых батончиков и других сладостей на несколько сотен миллионов рублей, говорила в начале ноября глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Популярностью пользуются не только известные российские бренды, но и продукция небольших предприятий, для которых онлайн-площадки - по сути единственная реальная возможность выйти на китайский рынок.

По словам Никишиной, из продовольствия в Китае востребована практически вся продукция, начиная от зерна, масел, мяса. А, например, по оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Россия имеет шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР. Также Россия на протяжении нескольких лет является одним из основных поставщиков мороженого в Китай. Отчасти спрос на российское мороженое у китайских потребителей подтолкнул российский президент Владимир Путин, который в 2019 году привез в подарок на 66-летие председателя КНР Си Цзиньпина коробку продукции одного из российских комбинатов.

В импорте России Китай первенствует с 2008 года, а в экспорте - с 2017 года. В 2021 году торговля с Китаем показывает быстрый рост: за восемь месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 30% до 86 млрд долларов., в том числе экспорт России вырос на 34% до 42,3 млрд долларов, импорт - на 27% до 43,5 млрд. Летом товарооборот двух стран вышел на рекордный уровень 12 млрд долларов в месяц. По оценке главы РЭЦ, по итогам года он также будет рекордным, превысив 130 млрд долларов против 111 млрд в 2019 году. С 2016 года Китай неизменно лидирует в списке импортеров российских несырьевых неэнергетических товаров. За 8 месяцев 2021 года их поставки, растущие седьмой год подряд, составили 11,4 млрд долларов, на 19% превысив уровень 2020 года.

Экспорт в страны АТР очень важен для регионов Дальнего Востока, которые экспортируют в Азию больше, чем в Россию. 82% экспорта уходит в Азию, - и это задает определенный эффект развитию экономики региона, уверен директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов.

"В структуре экспорта ближайшие годы доминировать будут полезные ископаемые. Чтобы товарная продукция заняла больший объем, нужно решить целый ряд задач. Во-первых, расширить возможности транспортной инфраструктуры. Во-вторых, нужно смещать приоритеты развития экономики в сторону несырьевого неэнергетического экспорта", - считает он.

12 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите АТЭС по видеоконференцсвязи. Среди главных тем саммита, помимо развития экономического сотрудничества, вопросы постпандемийного восстановления экономик региона.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) - межгосударственный форум, нацеленный на обеспечение благосостояния жителей региона. Участниками АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. В странах-участницах АТЭС проживают 2,8 млрд человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли.