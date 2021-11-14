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Трейлер с чернокожим парнем -"Золушкой" набрал большое число дизлайков

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    14.11.2021, 16:30
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ Disney Фото: youtube.com/ Disney
Фото: youtube.com/ Disney

Disney несколько дней назад анонсировала выход нового фильма про "Золушку". На официальном YouTube-канале был опубликован трейлер полнометражного музыкального фильма, в котором главную роль исполняет не привычная белокурая принцесса, а чернокожий мальчик-подросток. Однако зрители не в полной мере оценили такой перезапуск.

Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака"

Фильм под названием Sneakerella (официального перевода на русский пока не имеется) должен выйти 18 февраля 2022 года. По сюжету чернокожий парень по имени Эль (Чоузен Джейкбос) тяжело трудится продавцом в магазине и тайно мечтает быть дизайнером кроссовок (отсюда и название). Он не решается рассказать о своем желании отчиму и злым сводным братьям. Но после знакомства с девушкой (Лекси Андервуд) Эль становится более решительным и показывает свои таланты окружающим.

"Зашнуруйся и мечтай", - гласит официальный слоган картины.

В новой "Золушке" будут присутствовать элементы мюзикла с песнями в стиле хип-хоп, мир баскетбола, уличной обуви, бал, в ходе которого "Золушка" вместо хрустальной туфельки потеряет кроссовок. Режиссер - Элизабет Аллен Розенбаум (снимала эпизоды сериалов "Сплетница", "Дневники вампира", "Милые обманщицы", "Почему женщины убивают").

За несколько дней существования ролика на YouTube его посмотрело чуть более 90 тысяч пользователей. При этом число дизлайков в три раза превышает количество положительных оценок - 6,4 тысячи против 2 тысяч. Комментарии под видео тоже не отражают радости от нового перезапуска.

- Когда вы пытаетесь адаптировать историю с акцентом на темнокожих, но она становится полностью стереотипной, - пишет один из пользователей.

- Странное совпадение, что они решили убрать кнопку "Не нравится" прямо перед выходом этого трейлера, - подмечает другой.

Некоторые иронично пишут, что после такого больше не ждут официального трейлера по сериалу "Оби-Ван Кеноби".

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