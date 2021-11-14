Три человека погибли в Египте в результате нашествия скорпионов

От укусов скорпионов на юге Египта погибли три и пострадали более 500 человек. В последние дни сильные штормы, включая дождь, град и гром, затопили провинцию Асуан и близлежащую реку Нил.

По сообщениям местных СМИ, сильные дожди согнали скорпионов и змей с насиженных мест, заставляя их искать убежища в домах, особенно тех, что расположены на возвышенностях. Врачи в этой провинции были перенаправлены с кампании вакцинации COVID для лечения пострадавших от укусов. Представители здравоохранения провинции Аусан заявили, что в клиники были отправлены дополнительные дозы противоядия: в медицинских учреждениях в настоящее время находится 3300 таких препаратов. Местным жителям рекомендуют избегать горных и лесных районов.

Как отмечает ВВС, яд египетского толстохвостого скорпиона, который считается одним из самых смертоносных в мире, может убить человека менее чем за час. Симптомы, связанные с воздействием яда, могут включать затрудненное дыхание, подергивание мышц и необычные движения головы. Противоядие используется как профилактическая мера до появления симптомов, но может также работать, когда симптомы начинают ухудшаться.