У привитых россиян появилась новая возможность выиграть 100 тысяч рублей

Вступило в силу постановление правительства, согласно которому, среди привитых от коронавируса россиян дополнительно разыграют денежные поощрения в размере ста тысяч рублей.

Выигрыши получит тысяча человек. Принять участие может любой гражданин, который привился российской вакциной от коронавируса и прошел полный цикл вакцинации.

Победителей на основании данных Единого регистра вакцинированных определяет компьютер. Призы выплачиваются в течение шести месяцев с даты розыгрыша, отмечает РИА Новости.

Как стало известно, в ноябре глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поощрения вакцинированных россиян до конца года. С учетом дополнительных розыгрышей будет две тысячи победителей.

Вакцинация считается наиболее действенным методом профилактики коронавирусной инфекции и ее тяжелых последствий. В России можно бесплатно сделать прививку в любом регионе.