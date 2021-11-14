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14.11.2021 08:37
Рубрика: Общество

У привитых россиян появилась новая возможность выиграть 100 тысяч рублей

Текст: Евгения Думанская
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вступило в силу постановление правительства, согласно которому, среди привитых от коронавируса россиян дополнительно разыграют денежные поощрения в размере ста тысяч рублей.

Фото: Александр Корольков
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Выигрыши получит тысяча человек. Принять участие может любой гражданин, который привился российской вакциной от коронавируса и прошел полный цикл вакцинации.

Победителей на основании данных Единого регистра вакцинированных определяет компьютер. Призы выплачиваются в течение шести месяцев с даты розыгрыша, отмечает РИА Новости.

Как стало известно, в ноябре глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поощрения вакцинированных россиян до конца года. С учетом дополнительных розыгрышей будет две тысячи победителей.

Вакцинация считается наиболее действенным методом профилактики коронавирусной инфекции и ее тяжелых последствий. В России можно бесплатно сделать прививку в любом регионе.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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