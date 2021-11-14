В американском зоопарке от коронавируса умерли три снежных барса

Три снежных барса умерли в зоопарке Линкольна, расположенном в американском штате Небраска, от осложнений, вызванных COVID-19. В сообщении, размещенном на Facebook, администрация зоопарка назвала гибель трех леопардов - Ранни, Эверест и Макалу, "поистине душераздирающей".

В октябре стало известно о том, что три снежных барса и два суматранских тигра в зоопарке Линкольна заразились коронавирусом. Тигры Аксель и Кумар выздоровели, а у барсов начались осложнения после инфицирования. В зоопарке заявили, что он остается открытым для публики и продолжает принимать меры для предотвращения распространения COVID-19 среди людей и животных. Снежный барс, или ирбис, крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии, занесен в Красную книгу, как исчезающий вид.

Между тем

Американские зоопарки по всей стране во время пандемии боролись со вспышками COVID-19 среди животных. Так, в конце октября вирус поразил одиннадцать львов в возрасте от года до девяти лет в зоопарке Денвера. У них был диагностирован опасный дельта-вариант COVID-19. Львы кашляли, чихали и отказывались принимать пищу. Ранее, в середине октября в этом же зоопарке был зафиксирован положительный тест у 11-летних амурских тигров с "русскими прозвищами" Юрий и Никита. Как сообщает National Public Radio, на этой неделе администрации десятков зоопарков в США решили вакцинировать некоторых своих животных от COVID из-за опасений, что они могут заразиться вирусом от сотрудников и посетителей.