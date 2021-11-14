В Болгарии прошли президентские и парламентские выборы

В Болгарии одновременно прошли президентские и парламентские выборы. Для того чтобы 6,7 миллиона избирателей могли воспользоваться своим правом голоса, было открыто около 12 тысяч участков. На время голосования были несколько ослаблены антикоронавирусные ограничения. За места в парламенте боролись 27 партий и коалиций.

Согласно опросам шансы преодолеть четырехпроцентный порог есть только у шести политических сил. Примечательно, что это уже третьи парламентские выборы в Болгарии в этом году. Болгария уже более полугода существует с техническим правительством и без парламента.

Наибольшей поддержкой по-прежнему пользуется коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил. Она может набрать до 25 процентов голосов. Однако этого недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать правительство. А другие партии не горят желанием вступать в союз с ГЕРБ, до этого десять лет правившей страной и столкнувшейся с обвинениями в коррупции.

Выборы главы государства прошли без особой интриги. Все опросы прочат победу действующему президенту Румену Радеву. Вопрос только в том, одержит он ее в первом или во втором туре. Из 23 кандидатов на высший пост лишь у консерватора Анастаса Герджикова есть шансы составить конкуренцию Радеву.