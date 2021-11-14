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14.11.2021 02:06
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали недальновидной публикацию WSJ о "компромате" на США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal, в которой высказывалось предположение, что Россия якобы располагает опасным для американской власти компроматом.

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Подобные высказывания российский политик назвал недальновидными. По его словам, это крайне опасные и зыбкие позиции. "Мы не строим на этом отношения между нашими странами", - цитирует РИА Новости Чепу. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела США, и никогда не пыталась этого делать.

По мнению Чепы, подобные заявления - это ничто иное, как внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными американскими финансовыми, политическими и бизнес-кланами. Попытки разыграть здесь московскую карту неправильны, резюмировал парламентарий.

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