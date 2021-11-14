В Идлибе двое сирийских военных погибли при снайперском обстреле

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще один получил ранения в результате снайперских обстрелов в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он уточнил, что снайперы обстреляли позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Кавкаба и Мелладжа, пишет ТАСС. Кроме того, в провинции Алеппо был ранен один сирийский военный в результате минометного обстрела, произведенного террористами по позициям в районе населенного пункта Бала.

Ранее телеканал Al Jadeed, сообщил, что в субботу не менее 13 военнослужащих САР и ополченцев погибли в провинции Дейр-эз-Зор. Они попали в засаду, устроенную боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в районе Мисраб. По информации телеканала, террористы за последние месяцы заметно активизировались в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс.