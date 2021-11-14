В МФО описали портрет типичного заемщика

Чаще всего деньги в микрофинансовых организациях занимают мужчины моложе 35 лет, рассказали собеседники РИА Новости в МФО.

Основными потребителями микрозаймов являются граждане не старше 35 лет, проживающие в региональных центрах и маленьких городах. В последнее время фиксируется снижение потока клиентов из больших городов с одновременным увеличением по некоторым регионам, например, Сибири и Дальнему Востоку. Мужчины берут микрокредиты чаще, чем женщины.

Заемщики в основном работают в сфере услуг или розничной торговли, однако нередко встречаются сотрудники промышленных предприятий и занятые в сельском хозяйстве. Зарплата заемщиков, как правило, ниже 50 тысяч рублей в месяц.

В среднем россияне берут займы на сумму в десять тысяч рублей сроком до 23 дней. В качестве целей самыми популярными являются покрытие повседневных и неотложных нужд, траты на ремонт и крупные покупки. Большинство заемщиков обращаются в МФО неоднократно.