В Минздраве рассказали, зачем нужно контролировать уровень глюкозы в крови

Каждый второй человек, страдающий диабетом, не подозревает об этом, потому что на ранних стадиях заболевание протекает без симптомов. Чтобы диагностировать сахарный диабет на ранней стадии, а еще лучше - предотвратить его развитие, - необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови. Об этом "Российской газете" рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"14 ноября во всем мире отмечается как международный день борьбы с сахарным диабетом. Трудно поверить, но каждый второй человек, страдающий этим заболеванием, даже не догадывается об этом. Поэтому, начиная с 40 лет, нужно регулярно проверять уровень глюкозы в крови, чтобы своевременно выявить отклонения и вовремя начать лечение этого коварного заболевания", - сказала Оксана Драпкина.

Главный специалист-терапевт Минздрава предупреждает, что обращать особое внимание на уровень глюкозы в крови нужно представителям групп риска. "Это нужно делать, если у вас есть близкие родственники, страдающие сахарным диабетом, если у вас повышенная масса тела и ожирение. Ведь каждый третий человек с избыточным весом страдает сахарным диабетом второго типа", - пояснила Драпкина.

При диабете организм не может нормально усваивать углеводы и производную от них глюкозу - основной источник энергии. Глюкоза накапливается в крови и ее уровень повышается.

"Диабет второго типа, при котором организм неправильно использует инсулин, развивается постепенно и на начальных стадиях может быть совершенно незаметен. Запомните симптомы, которые должны вас насторожить: выраженная сухость во рту и жажда, учащенное мочеиспускание, вялость и снижение привычной активности, плохое заживление ран и царапин. Все это серьезные причины как можно скорее обратиться к врачу и проверить уровень глюкозы крови", - советует специалист. - Диабет первого типа, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина, напротив, манифестирует неожиданно, нередко в детском и подростковом возрасте. Уровень глюкозы крови может резко повыситься или понизиться, что может привести к потере сознания гипергликемической комы".

Драпкина объяснила, почему необходимо контролировать уровень глюкозы. "Если не привести в порядок уровень глюкозы, декомпенсированный диабет приводит к тяжелым осложнениям: разрушаются сосуды, что негативно влияет на почки, сердце, сетчатку, разрушает нервные окончания, - говорит Оксана Драпкина. - Если не лечить диабет, то, в конце концов, в запущенных случаях можно даже лишиться зрения. Пациенты с диабетической стопой должны регулярно наблюдаться у врачей, ведь в запущенных случаях им может грозить ампутация".

Какие виды исследований помогут обнаружить диабет?

"Чтобы вовремя обнаружить нарушения углеводного обмена, нужно регулярно проходить исследования на содержание глюкозы в крови, а также контролировать уровень гликированного гемоглобина. Достоверным и эффективным исследованием также считается пероральный глюкозотолерантный тест. Нормальный уровень глюкозы в крови должен быть не выше 6,1 ммоль/л натощак, - отмечает эксперт. - Помните, что гораздо проще остановить и отсрочить развитие диабета на раннем этапе, который называется преддиабет, когда уровень гликемии натощак уже выше нормы, но еще не достиг уровня сахарного диабета (от 6,1 до 7,0 ммоль/л). На этом этапе изменить ситуацию можно с помощью оптимизации питания, регулярных физических нагрузок, снижения массы тела".

Сахарный диабет - хроническое заболевание, его на сегодняшний день невозможно вылечить полностью. "Однако сахарный диабет сейчас не является приговором и с помощью лекарственной терапии, изменения образа жизни, отказа от вредных привычек можно научиться поддерживать глюкозу в крови на нормальном уровне и жить долгой и полноценной жизнью", - заключила главный терапевт.