В ПФР рассказали, что делать, если перестали платить пенсию

В ряде случаев пенсию могут перестать выплачивать, но выплаты можно возобновить. Как напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Татарстану, выплата пенсии приостанавливается, если пенсионер не приходит за ней в отделение почтовой связи в течение полугода.

Если студент, получающий пенсию по потере кормильца, был отчислен из учебного заведения или его обучение закончилось, то ему также уже не полагаются выплаты. Лишаются права на пенсию и иностранцы после того, как истекает срок действия их документов, дающих право на проживание в России.

Когда пенсионер переезжает на постоянное место жительство в другое государство, с которым у Российской Федерации нет договора о выплате пенсии, он обязан оповестить об этом Пенсионный фонд. И ему после этого тоже перестают выплачивать пенсию. Выплата пенсии может быть также приостановлена, если доверенность, по которой выплачивается пенсия, превышает один год.

Но может произойти какая-то ошибка или у человека изменились обстоятельства. Возможно, пенсионер просто уехал погостить к родственникам и не мог долго прийти за пенсией. Для возобновления выплаты пенсионеру нужно подать заявление в личном кабинете на сайте ПФР либо в территориальной клиентской службе ПФР, с предъявлением документов, подтверждающих устранение причин приостановки пенсии. Заявление гражданина рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его подачи. При этом рассмотрение заявления может быть приостановлено, но не более чем на 3 месяца. Если выяснится, что есть основания для возобновления выплат, то сотрудники Пенсионного фонда пересчитают пенсию и возобновят выплату со следующего месяца, после подачи заявления.

Важный момент: недополученные суммы пенсий будут выплачены за прошедшее время, в течение которого пенсия была приостановлена, но не более чем за 3 года.