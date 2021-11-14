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14.11.2021 12:05
Рубрика: В мире

В результате массовой бойни в тюрьме Эквадора погибли не менее 68 человек

Текст: Максим Макарычев

В результате затяжной перестрелки между конкурирующими бандами внутри крупнейшей тюрьмы Эквадора погибли не менее 68 заключенных, 25 человек были ранены. Только к вечеру около 900 полицейских смогли восстановить контроль в тюрьме Литораль, где содержатся наиболее известные криминальные авторитеты этой южноамериканской страны.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Беспорядки в тюрьме, расположенной в прибрежном городе Гуаякиль, начались еще до рассвета в субботу. Стрельба длилась около восьми часов, после чего часть заключенных попыталась взорвать стену, чтобы попасть в блок 2 и устроить в нем бойню, заявил губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена, которого цитирует Associated Press.

Как уточнили в местной полиции, заключенные по меньшей мере в трех блоках тюрьмы были оснащены оружием и взрывчаткой. Насилие распространилось на другие тюремные блоки, где находятся члены наиболее известных в Эквадоре преступных группировок. По словам начальника полиции Гуякиля генерала Танни Варела, в тюрьме существует некий "вакуум" из-за отсутствия нескольких "авторитетов", недавно вышедших на свободу, что спровоцировало в ней "борьбу за лидерство".

Власти заявили, что оружие и боеприпасы доставляются заключенным контрабандой на транспортных средствах, а иногда и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В пенитенциарной системе Эквадора содержится около 40 тысяч заключенных, что намного превышает вместимость тюрем в 30 тысяч человек.

В тюрьме Литораль, где размещено 8 500 заключенных и переполненность которой превышает 60 процентов, никогда не прекращалось насилие, несмотря на многочисленные заявления правительства о контроле за ситуацией в ней. Это пенитенциарное учреждение разделено на двенадцать блоков, где отдельно содержатся члены по крайней мере семи преступных группировок.

Расположенный между Колумбией и Перу, основными производителями кокаина в мире, и используемый в качестве транзитного пункта для доставки в США и Европу, Эквадор в последние месяцы сталкивается с ростом преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, особенно в Гуаякиле, портовом городе и экономическом центре страны.

Массовая бойня в Литораль произошла в период действия чрезвычайного положения, объявленного президентом Эквадора Гильермо Лассо в начале октября, которое позволило армии обеспечить контроль за ситуацией внутри тюрем. Однако 12 октября Конституционный суд Эквадора ограничил продолжительность этого чрезвычайного положения до конца ноября и запретил военным входить в тюрьмы.

Кровавые бои в тюрьме Литораль, в результате которых в конце сентября погибли 119 заключенных, были охарактеризованы властями как самая страшная резня в тюрьмах южноамериканской страны. В этом году более 300 заключенных погибли в столкновениях в пенитенциарных учреждениях Эквадора.

В мире Южная Америка Эквадор

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