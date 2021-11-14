В Счетной палате не увидели рисков для бюджета из-за роста госдолга

Предполагаемый рост российского госдолга в ближайшие годы не несет в себе рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

"Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим - Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю", - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что у многих развитых стран, таких, как США, Канада, Бельгия и других, госдолг превышает 100%, в то время как у России он находится у отметки в 20%. Саватюгин отметил, что госдолг будет расти в основном за счет покупки местными инвесторами рублевых облигаций, а доля внешнего госдолга будет постепенно снижаться.

"Поэтому ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы", - подытожил аудитор.