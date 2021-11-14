Новости

Американский конгрессмен проговорился о присутствии войск США на Украине 21:57
В Москву идут 19-градусные морозы 21:54
В Счетной палате не увидели рисков для бюджета из-за роста госдолга 21:13
За сутки 60 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 20:58
Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя 20:50
В США спустя 52 года идентифицировали кассира, укравшего деньги из банка 19:12
Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP 18:48
Россия представила на выставке в Дубае бизнес-джет Aurus 18:37
В американском зоопарке от коронавируса умерли три снежных барса 18:32
Брат Нурмагомедова станет свидетелем по делу о наезде на полицейского 18:22
Слуцкий: Авиаудары США по мирным гражданам Сирии - цинизм 18:11
Сборная России обыграла Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла 17:28
Московские моржи открыли купальный сезон 17:25
Макей и Боррель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 17:18
Россия поставила в Сербию два миллиона доз "Спутника V" 17:12
В Новосибирске скончался актер Владимир Казанцев 16:53
Лыжница Непряева завоевала серебро на соревнованиях в Финляндии 16:36
Боррель согласился с позицией Москвы о необходимости контактов ЕС и Минска 16:11
Россиянам рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляции 15:48
Захарова прокомментировала намерение ВСУ стрелять в беженцев на границе 15:30
Панков: Минобороны успешно развивает экспедиционную деятельность 15:06
Шойгу: Географический диктант проходит на рекордных 8,6 тысячи площадок 15:00
Путин встретится с Мирзиёевым и приедет в МИД 14:57
Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы 14:52
Новостройки в Петербурге могут подорожать на 21% к концу года 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
14.11.2021 21:13
Рубрика: Экономика

В Счетной палате не увидели рисков для бюджета из-за роста госдолга

Текст: Матвей Линник

Предполагаемый рост российского госдолга в ближайшие годы не несет в себе рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

В Минфине назвали уровень госдолга регионов

"Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим - Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю", - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что у многих развитых стран, таких, как США, Канада, Бельгия и других, госдолг превышает 100%, в то время как у России он находится у отметки в 20%. Саватюгин отметил, что госдолг будет расти в основном за счет покупки местными инвесторами рублевых облигаций, а доля внешнего госдолга будет постепенно снижаться.

"Поэтому ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы", - подытожил аудитор.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата

Главное сегодня

Путин рассказал о своем видении либерализма
Володин разъяснил ситуацию с отменой обязательного техосмотра
Сергей Шойгу предложил включить географию в число вступительных экзаменов в вузы
Конференция ООН по климату закончилась принятием компромиссных документов
У привитых россиян появилась новая возможность выиграть 100 тысяч рублей
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью