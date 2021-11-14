В тройку главных аутсайдеров вошла валюта страны из "Большой семерки"

В конце этой недели для рублевых активов неожиданно и резко возросла актуальность геополитического фактора. Усиление антироссийской риторики вызвало существенное ослабление рубля: доллар подскочил до октябрьских максимумов - около 73 рублей.

На этом фоне увеличилась неопределенность с перспективами российской валюты до конца года. Но к главным неудачникам рубль точно не относится. Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин назвал валюты-аутсайдеры, а также дал два сценария движения курса рубля:

- Одна из главных угроз для всех рынков остается ускорение инфляции в крупнейших экономиках. Это не только создает риски замедления экономического роста, но и подталкивает ключевые центробанки к более быстрому ужесточению монетарной политики. Что также способно испортить экономические перспективы.

Главные неудачники на финансовом рынке

Наиболее остро на ухудшение ситуации в мировой экономике и на рынке капитала реагируют развивающиеся страны. Многие из них имеют значительные финансово-экономические и бюджетные дисбалансы. Кроме того, угроза экономической стагнации или сокращения глобальной ликвидности приводит к бегству инвесторов из рисковых активов, что в первую очередь затрагивает развивающиеся рынки. Данная тенденция лишь усугубляет проблемы этих стран.

Вот почему уже давно среди валют-аутсайдеров находятся представители развивающихся государств. В рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса с начала года к доллару США последнее место занимает турецкая лира.

Кроме свойственных многим развивающимся экономикам дисбалансов, дополнительным негативом выступил геополитический фактор. В результате за десять с небольшим месяцев турецкая лира потеряла почти 26% к доллару. С сентября ее курс ускорил снижение, периодически обновляя исторический минимум.

Поскольку фактор геополитики не столь актуален для Аргентины и Колумбии, их национальные валюты не так сильно подешевели. И находятся, соответственно, на одну и две строчки выше турецкой лиры.

Однако опасения вызывает сам факт, что в период, когда мировая экономика активно восстанавливалась после кризиса, а глобальные рынки демонстрировали чудеса роста от избытка ликвидности центробанков, во многих развивающихся странах сохранились кризисные явления. И это отражалось в обесценивании их валют. Что наводит на достаточно мрачные предположения о судьбе экономик и финансовых рынков данных государств в случае ухудшения ситуации в мире.

Как ни странно, среди аутсайдеровона оказалась валюта вполне благополучной страны из "Большой семерки" (G7) и развитой экономики - японская иена. Она заняла 33 место в рейтинге 36 мировых валют.

Ее потери к доллару с начала года составили более 9%. Такая динамика обусловлена огромными денежными вливаниями Банка Японии на финансовый рынок с целью экономического стимулирования. В результате баланс японского регулятора подскочил до 140% от национального ВВП. Это существенно превышает аналогичные показатели других крупнейших центробанков, которые также производят активную монетарную накачку своих экономик. Баланс ФРС составляет около 40% ВВП США, а ЕЦБ - почти 70% ВВП Евросоюза.

Рубль не сдается

Среди самых успешных валют 2021 года по-прежнему находится рубль. Правда, в ноябре он уступил китайскому юаню второе место, которое удерживал предыдущие два месяца. Лидирующая динамика российской валюты в этом году обеспечена высокой стоимостью сырьевых товаров, еще недавно переписывавшей многолетние или исторические вершины.

Дополнительную поддержку рублю оказывает ужесточение монетарной политики Банка России, которую он начал еще в марте. Основная причина - ускорение инфляции, обновившей максимальные с начала 2016 года уровни.

Два сценария для валюты РФ

Оптимистичный сценарий для рубля предполагает, что геополитическая напряженность в очередной раз сойдет на нет. Кроме того, постоянные заявления ключевых центробанков о временности инфляционного всплеска должны уже до конца года начать подтверждаться статистикой.

В результате мировые рынки смогут избежать обвала или глубокой и продолжительной коррекции. На этом фоне рубль способен возобновить рост. Доллар может проверить на прочность уровень 68 рублей, куда он снижался в июне 2020 после взлета, вызванного кризисом.

Реализация более вероятного базового сценария означает, что геополитика останется актуальным, но перестанет быть главным фактором для рублевых активов. Ситуация на мировых рынка также останется нестабильной, но не катастрофичной. В этом случае рубль продолжит совершать достаточно широкие разнонаправленные движения: доллар будет находиться в диапазоне 71-74 рублей.

Пропасть или новая высота?

В целом сложившаяся к текущему моменту ситуация на рынках и геополитическом фронте является очень неопределенной. Ее краткая характеристика - распутье, с которого биржевые активы могут свернуть в пропасть или продолжить попытки новой волны роста.

Правда, восходящий тренд наблюдается с небольшими перерывами уже более 12 лет. В результате стоимость многих активов настолько раздулась, что достигла стадии финансового пузыря. А риски, способные его взорвать, лишь усиливаются. На этом фоне актуальность по крайней мере оптимистичного сценария для рубля становится все менее значимой.