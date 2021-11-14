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14.11.2021 11:50
Рубрика: В мире

В Венесуэле собрали громадный оркестр для Книги рекордов Гиннесса

Текст: Юрий Когалов

Венесуэльские музыканты намерены попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой оркестр в мире. Как передает агентство EFE, в субботу они дали концерт, в котором принимали участие свыше 12 тысяч человек. Они исполнили "Славянский марш" Петра Чайковского.

Фото: AFP/Federico PARRA
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Как отметили в МИД Венесуэлы, для фиксации рекорда были приглашены 240 оценщиков. Само выступление 12098 молодых венесуэльских музыкантов (самым юным было 12 лет) во внешнеполитическом ведомстве республики назвали безупречным.

Согласно правилам, все участники оркестра должны быть профессиональными музыкантами и играть на собственных инструментах в течение всего концерта, который должен длиться не менее пяти минут. Полгода назад молодые венесуэльские музыканты уже пытались установить рекорд, в той попытке приняли участие 10071 человек, но из-за технических недочетов достижение не было признано Книгой рекордов Гиннесса.

В этот раз организаторы постарались учесть прошлые ошибки. Концерт прошел в Военной академии в Фуэрте Тиуна в Каракасе. По словам дирижера Андреса Давида Асканио, "Славянский марш" Чайковского был выбран потому, что все музыканты знают его. Кстати, он не один руководил оркестром, всего в субботу было шесть дирижеров. Перед концертом всех музыкантов проверили на COVID-19 и выдали им комплекты биозащиты.

Как ожидается, свое решение оценщики объявят в течение 10 дней. На данный момент рекорд принадлежит россиянам. В 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн РФ.

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