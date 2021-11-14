Вахтанговцы отметили 100-летие "Войной и миром"

На Старом Арбате в Москве прошел самый необычный юбилей за всю историю Арбата. Театр Вахтангова отмечал свое 100-летие как еще никто и никогда. В этот день не было пафосных речей, шумных застолий и официальных торжеств. По задумке Римаса Туминаса, 13 ноября объявили Днем тишины, и двери театра с утра и до вечера были открыты для публики.

Толстовка с говорящей надписью оказалась впору худруку Вахтанговского театра. Фото: Валерий Яков

Длинная очередь выстроилась на Арбате у парадного подъезда театра, и люди терпеливо дожидались возможности войти внутрь. Любой желающий затем мог свободно гулять по вахтанговским фойе и коридорам, выпить кофе в буфете, взять автограф у артистов, встречающих гостей на каждом этаже. Директор театра Кирилл Крок сам выступал в роли экскурсовода по театральному музею, показывая фронтовые письма и награды Владимира Этуша, костюмы и записки Василия Ланового, Юрия Яковлева, Юлии Борисовой... Сергей Маковецкий, собрав вокруг себя толпу поклонников, терпеливо отвечал на их вопросы. Здесь были Ольга Тумайкина, Ирина Купченко, Алексей Гуськов, Юлия Рутберг...

А в большом зале в это время звучали записи голосов ушедших вахтанговских звезд, и публика, сидящая в тишине, слушала эти голоса прошлого, погружаясь в вахтанговскую историю. Кабинеты директора и художественного руководителя тоже были открыты для гостей... Такого аншлага Старый Арбат давно не видел. Единичные возмущения "не тем Толстым" и не тем пониманием русской классики не вполне русским режиссером. Спорить с этими единицами не хочется как минимум по двум причинам. Во-первых, каждый имеет право на свое критичное мнение, и хорошо, что хотя бы в театральной сфере оно пока еще не считается экстремистским. И, во-вторых, самое последнее дело судить художника по национальному признаку, а не по уровню его творения. Да еще такого мастера с мировым именем, как Римас Туминас.

Андрей Максимов рассказал Туминасу, что «прочитал» в его спектакле. Фото: Валерий Яков

Смотреть его "Войну и мир" можно бесконечно. Почти пять часов фантастического действа пролетают как миг, и завороженная публика не бросается после закрытия занавеса к выходу, а стоя, без устали аплодирует артистам. Поэтика любви, печали, обмана, надежд, войны, мира, смерти и жизни так пронизывает душу, что выдохнуть тяжко. И серая действительность за стенами театра уже не кажется такой серой, а вечно загадочное Отечество уже не кажется таким безнадежно загадочным.

Вселенский философ Туминас очистил толстовские зерна от плевел и показал каждому из зрителей, как мы все равны перед вечностью. Равны в своих заблуждениях, устремлениях, мечтах и ошибках. И как все обречены на уход в эту вечность, все без исключения, только одни с просветленной душой, а другие с заблудшей.

Герои "Войны и мира" после премьеры на вахтанговской сцене. Фото: Валерий Яков

За пять стремительных часов зрители успели и посмеяться, и поплакать, и задуматься, и забыться, и опьянеть от музыки, и оглохнуть от тишины...

Жена Туминаса заботливо расправила рубаху на его груди и рассмеялась вместе с Римасом. На толстовке красовалась фраза: "Да русский я, русский"

После спектакля, оваций и слез никто не хотел расходиться, хотя часы готовились пробить полночь.

Очередь к театру в юбилейный день тянулась по всему Арбату. Фото: Валерий Яков

Гости из литовского Малого театра, созданного Туминасом, подарили вахтанговскому директору Кириллу Кроку бронзового фонарщика, чтобы он хранил в Театре туминасовский свет. Друзья Театра не уходили, а собрались в нарядном фойе с накрытыми столами и полными бокалами. Но выпивали символически, потому что главным было желание не бокал поднять, а выразить свое восхищение уставшим счастливым актерам, высказать свою признательность очень уставшему и почти счастливому Туминасу.

Чтобы хоть как-то отвлечь его от этой усталости и пробудить его самоиронию, актеры преподнесли ему неожиданный подарок. Говорящий не просто цитатой Пьера Безухова из спектакля, но и многими смыслами, понятными всем. Актеры подарили своему Мастеру старинное фото Льва Николаевича, толстовскую долгополую рубаху и соломенную шляпу. Жена Туминаса помогла ему облачиться в этот наряд, заботливо расправила рубаху на его груди и рассмеялась вместе с Римасом. На толстовке красовалась фраза: "Да русский я, русский".

Теперь Лев Николаевич понимающе смотрит на Туминаса с фото столетней давности, подаренного артистами. Фото: Валерий Яков

Кто знает, быть может в этот миг где-то там, в мерцающей вселенной, увидев эти слова, улыбнулась и мама Римаса Туминаса, его русская мама из семьи старообрядцев. Она-то хорошо знает, что у таланта ее любимого сына давно уже нет ни границ, ни национальности.

Театр открыл двери для друзей, и друзей оказалось тысячи.

В этот прекрасный день 100-летнего юбилея главным человеком в Театре был зритель, он чувствовал себя как дома. И значит, праздник удался.

К юбилею Театр Вахтангова завершил первый блок премьерных показов долгожданного спектакля "Война и мир" Римаса Туминаса.

Четыре дня аншлагов - в рамках разрешенных 70 процентов заполнения залов.

Четыре дня оваций - на все сто сорок процентов.

Множество восторженных отзывов в прессе и социальных сетях.