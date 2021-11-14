Во Франции похоронили последнего кавалера ордена Освобождения Юбера Жермена

Во Франции прошла церемония похорон последнего кавалера ордена Освобождения Юбера Жермена, скончавшегося на 102-м году жизни. Бронетранспортер с гробом ветерана в сопровождении конных гвардейцев и военных мотоциклистов, взяв путь от Дома Инвалидов, сделал остановку на Елисейских полях напротив памятника Шарлю де Голлю, как и завещал Юбер Жермен.

Ведь ему было всего 20 лет, когда летом 1940 года вместе с тремя приятелями он отправился на Атлантическое побережье в приморский город Сен-Жан-де-Люз. Оттуда на корабле перебрался в Англию. Воевал в составе войск Свободной Франции в Африке, отличившись в битве при Бир-Хакейме, участвовал в высадке в Италии, после - в Провансе. За доблесть был награжден Шарлем де Голлем крестом Освобождения, учрежденным им в ноябре 1940 года. Всего этой высокой воинской награды были в те годы удостоены 1038 ближайших соратников генерала.

После войны Юбер Жермен был депутатом парламента, министром. Торжественные похороны состоялись в "Мемориале сражающейся Франции" в крепости Мон-Валерьен, что западной окраине Парижа. Гроб с телом Юбера Жермена внесли в крипту мемориала под звуки "Марсельезы" и "Песни партизан", этого гимна Сопротивления, кстати, написанного в годы войны композитором и певицей русского происхождения Анной Смирновой-Марли. После этого глава Пятой Республики возложил на гроб лотарингский крест, деголлевский знак Свободной Франции. По просьбе покойного он был сделан из нескольких дубовых деталей. Некоторые были вырезаны из древних стропил сильно пострадавшего при пожаре парижского Нотр-Дам, другие - из дубовой древесины, что будет вскоре использована при реставрационных работах на храме.