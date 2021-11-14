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14.11.2021 06:30
Рубрика: Общество

Врач: Страдающие сахарным диабетом могли избежать его, изменив образ жизни

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Большое число людей, страдающих сахарным диабетом, могли бы избежать этого заболевания, вовремя скорректировав свой образ жизни. Об этом рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

Фото: iStock
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По ее словам, причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность. А она возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами, пояснила врач.

Отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли заболеть сахарным диабетом, если есть много сладкого, Котешкова отметила, что все завит от сладостей. Она пояснила: если сладкое сочетается с жиром, то это усиливает инсулинорезистентность. "Непосредственный прием сладкой пищи не является ведущим фактором в развитии сахарного диабета", - отметила она.

Сахарный диабет в таком случае может возникнуть, если есть наследственная предрасположенность, либо резко увеличивается вес и снижается физическая активность. Ключевой же фактор развития заболевания - это масса тела.

Профилактикой заболевания является ведение здорового образа жизни, напомнила Котешкова. В первую очередь, это соблюдение определенных правил питания, употребление продуктов, богатых витаминами и минеральными солями, овощей.

Общество Здоровье

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