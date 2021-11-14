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14.11.2021 20:58
Рубрика: Власть

За сутки 60 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 60 военнослужащих. А общее количество людей, которые, начиная с марта прошлого года, избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 43,4 тысячи человек. Кроме того, свыше 146,3 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 693 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 727 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 10 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 956 человек изолированы на дому. Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у 12 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 80 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 236 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 400 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,8 тысячи пациентов, почти 11 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 323 477 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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