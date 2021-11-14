За сутки в России подтверждено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3734
- 2 Санкт-Петербург 3144
- 3 Московская область 2955
- 4 Самарская область 1792
- 5 Республика Крым 851
- 6 Нижегородская область 782
- 7 Воронежская область 761
- 8 Красноярский край 722
- 9 Свердловская область 721
- 10 Пермский край 698
- 11 Республика Башкортостан 679
- 12 Ростовская область 654
- 13 Саратовская область 639
- 14 Омская область 588
- 15 Челябинская область 583
- 16 Иркутская область 581
- 17 Смоленская область 572
- 18 Алтайский край 528
- 19 Ульяновская область 521
- 20 Хабаровский край 518
- 21 Ставропольский край 512
- 22 Брянская область 500
- 23 Краснодарский край 494
- 24 Волгоградская область 475
- 25 Архангельская область 457
- 26 Вологодская область 405
- 27 Ленинградская область 403
- 28 Липецкая область 401
- 29 Тверская область 399
- 30 Приморский край 399
- 31 Новосибирская область 397
- 32 Оренбургская область 395
- 33 Пензенская область 393
- 34 Калининградская область 392
- 35 Удмуртская Республика 388
- 36 Республика Коми 385
- 37 Забайкальский край 366
- 38 Кемеровская область 361
- 39 Севастополь 352
- 40 Курская область 350
- 41 Белгородская область 350
- 42 Тюменская область 348
- 43 Орловская область 346
- 44 Республика Карелия 333
- 45 Владимирская область 328
- 46 Новгородская область 317
- 47 Псковская область 295
- 48 Республика Саха (Якутия) 286
- 49 Ярославская область 280
- 50 Мурманская область 278
- 51 Рязанская область 269
- 52 Томская область 267
- 53 Кировская область 267
- 54 Тульская область 267
- 55 Республика Татарстан 264
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 259
- 57 Астраханская область 258
- 58 Ивановская область 234
- 59 Амурская область 227
- 60 Республика Бурятия 219
- 61 Калужская область 218
- 62 Тамбовская область 216
- 63 Курганская область 215
- 64 Костромская область 206
- 65 Республика Хакасия 198
- 66 Республика Чувашия 176
- 67 Республика Мордовия 166
- 68 Республика Дагестан 165
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
- 71 Республика Марий Эл 126
- 72 Чеченская Республика 113
- 73 Сахалинская область 107
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 104
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 76 Республика Ингушетия 86
- 77 Республика Адыгея 84
- 78 Республика Тыва 67
- 79 Республика Алтай 56
- 80 Еврейская автономная область 48
- 81 Камчатский край 47
- 82 Республика Калмыкия 40
- 83 Магаданская область 39
- 84 Чукотский автономный округ 20
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 070 674 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Калмыкия 0,12%
2. Москва 0,2%
3. Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 219 смертей:
- Москва 95
- Санкт-Петербург 80
- Московская область 59
- Краснодарский край 49
- Ставропольский край 44
- Нижегородская область 40
- Тюменская область 39
- Пермский край 38
- Волгоградская область 36
- Воронежская область 35
- Республика Башкортостан 33
- Ростовская область 31
- Красноярский край 31
- Иркутская область 31
- Самарская область 30
- Челябинская область 30
- Алтайский край 30
- Свердловская область 28
- Саратовская область 27
- Пензенская область 26
- Оренбургская область 20
- Республика Чувашия 19
- Рязанская область 18
- Республика Крым 17
- Костромская область 16
- Тульская область 16
- Владимирская область 15
- Брянская область 13
- Новосибирская область 13
- Липецкая область 12
- Омская область 12
- Удмуртская Республика 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Курская область 8
- Орловская область 8
- Тамбовская область 8
- Мурманская область 8
- Севастополь 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Белгородская область 7
- Калужская область 7
- Смоленская область 7
- Тверская область 7
- Ярославская область 7
- Вологодская область 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Ульяновская область 7
- Архангельская область 6
- Республика Татарстан 6
- Забайкальский край 6
- Хабаровский край 6
- Ивановская область 5
- Республика Карелия 5
- Ленинградская область 5
- Республика Адыгея 5
- Астраханская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Бурятия 5
- Еврейская автономная область 5
- Псковская область 4
- Республика Дагестан 4
- Кемеровская область 4
- Калининградская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Хакасия 3
- Приморский край 3
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Амурская область 2
- Сахалинская область 2
- Республика Коми 1
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 255 386 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 821 человек:
- Москва 6473
- Московская область 2551
- Санкт-Петербург 1575
- Самарская область 968
- Республика Крым 847
- Красноярский край 691
- Республика Башкортостан 678
- Ульяновская область 675
- Ростовская область 621
- Пермский край 603
- Саратовская область 489
- Омская область 486
- Челябинская область 484
- Свердловская область 475
- Республика Саха (Якутия) 470
- Нижегородская область 445
- Брянская область 433
- Тверская область 427
- Алтайский край 411
- Калининградская область 409
- Ленинградская область 379
- Волгоградская область 374
- Республика Хакасия 360
- Астраханская область 355
- Липецкая область 336
- Удмуртская Республика 322
- Архангельская область 313
- Республика Карелия 311
- Вологодская область 308
- Оренбургская область 297
- Кемеровская область 291
- Мурманская область 290
- Приморский край 284
- Тульская область 260
- Смоленская область 228
- Курская область 224
- Иркутская область 208
- Республика Бурятия 207
- Псковская область 205
- Ставропольский край 196
- Забайкальский край 193
- Севастополь 188
- Ханты-Мансийский автономный округ 167
- Республика Дагестан 157
- Кировская область 145
- Тамбовская область 142
- Хабаровский край 139
- Воронежская область 131
- Калужская область 131
- Ивановская область 130
- Тюменская область 126
- Костромская область 122
- Республика Мордовия 120
- Орловская область 117
- Новгородская область 117
- Чеченская Республика 117
- Республика Чувашия 111
- Кабардино-Балкарская Республика 101
- Сахалинская область 101
- Новосибирская область 92
- Карачаево-Черкесская Республика 90
- Республика Коми 74
- Ярославская область 73
- Республика Адыгея 69
- Курганская область 68
- Владимирская область 64
- Пензенская область 64
- Амурская область 64
- Республика Северная Осетия - Алания 59
- Белгородская область 58
- Республика Татарстан 57
- Республика Ингушетия 56
- Республика Тыва 53
- Краснодарский край 52
- Республика Калмыкия 46
- Еврейская автономная область 46
- Ямало-Ненецкий автономный округ 41
- Томская область 41
- Республика Марий Эл 39
- Камчатский край 25
- Магаданская область 25
- Рязанская область 21
- Чукотский автономный округ 16
- Республика Алтай 11
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 784 585