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14.11.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3734
  • 2 Санкт-Петербург 3144
  • 3 Московская область 2955
  • 4 Самарская область 1792
  • 5 Республика Крым 851
  • 6 Нижегородская область 782
  • 7 Воронежская область 761
  • 8 Красноярский край 722
  • 9 Свердловская область 721
  • 10 Пермский край 698
  • 11 Республика Башкортостан 679
  • 12 Ростовская область 654
  • 13 Саратовская область 639
  • 14 Омская область 588
  • 15 Челябинская область 583
  • 16 Иркутская область 581
  • 17 Смоленская область 572
  • 18 Алтайский край 528
  • 19 Ульяновская область 521
  • 20 Хабаровский край 518
  • 21 Ставропольский край 512
  • 22 Брянская область 500
  • 23 Краснодарский край 494
  • 24 Волгоградская область 475
  • 25 Архангельская область 457
  • 26 Вологодская область 405
  • 27 Ленинградская область 403
  • 28 Липецкая область 401
  • 29 Тверская область 399
  • 30 Приморский край 399
  • 31 Новосибирская область 397
  • 32 Оренбургская область 395
  • 33 Пензенская область 393
  • 34 Калининградская область 392
  • 35 Удмуртская Республика 388
  • 36 Республика Коми 385
  • 37 Забайкальский край 366
  • 38 Кемеровская область 361
  • 39 Севастополь 352
  • 40 Курская область 350
  • 41 Белгородская область 350
  • 42 Тюменская область 348
  • 43 Орловская область 346
  • 44 Республика Карелия 333
  • 45 Владимирская область 328
  • 46 Новгородская область 317
  • 47 Псковская область 295
  • 48 Республика Саха (Якутия) 286
  • 49 Ярославская область 280
  • 50 Мурманская область 278
  • 51 Рязанская область 269
  • 52 Томская область 267
  • 53 Кировская область 267
  • 54 Тульская область 267
  • 55 Республика Татарстан 264
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 259
  • 57 Астраханская область 258
  • 58 Ивановская область 234
  • 59 Амурская область 227
  • 60 Республика Бурятия 219
  • 61 Калужская область 218
  • 62 Тамбовская область 216
  • 63 Курганская область 215
  • 64 Костромская область 206
  • 65 Республика Хакасия 198
  • 66 Республика Чувашия 176
  • 67 Республика Мордовия 166
  • 68 Республика Дагестан 165
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 135
  • 71 Республика Марий Эл 126
  • 72 Чеченская Республика 113
  • 73 Сахалинская область 107
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 104
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 76 Республика Ингушетия 86
  • 77 Республика Адыгея 84
  • 78 Республика Тыва 67
  • 79 Республика Алтай 56
  • 80 Еврейская автономная область 48
  • 81 Камчатский край 47
  • 82 Республика Калмыкия 40
  • 83 Магаданская область 39
  • 84 Чукотский автономный округ 20
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 070 674 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Калмыкия 0,12%

2. Москва 0,2%

3. Камчатский край 0,22%

За последние сутки подтверждено 1 219 смертей:
  1. Москва 95
  2. Санкт-Петербург 80
  3. Московская область 59
  4. Краснодарский край 49
  5. Ставропольский край 44
  6. Нижегородская область 40
  7. Тюменская область 39
  8. Пермский край 38
  9. Волгоградская область 36
  10. Воронежская область 35
  11. Республика Башкортостан 33
  12. Ростовская область 31
  13. Красноярский край 31
  14. Иркутская область 31
  15. Самарская область 30
  16. Челябинская область 30
  17. Алтайский край 30
  18. Свердловская область 28
  19. Саратовская область 27
  20. Пензенская область 26
  21. Оренбургская область 20
  22. Республика Чувашия 19
  23. Рязанская область 18
  24. Республика Крым 17
  25. Костромская область 16
  26. Тульская область 16
  27. Владимирская область 15
  28. Брянская область 13
  29. Новосибирская область 13
  30. Липецкая область 12
  31. Омская область 12
  32. Удмуртская Республика 11
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  34. Курская область 8
  35. Орловская область 8
  36. Тамбовская область 8
  37. Мурманская область 8
  38. Севастополь 8
  39. Республика Саха (Якутия) 8
  40. Белгородская область 7
  41. Калужская область 7
  42. Смоленская область 7
  43. Тверская область 7
  44. Ярославская область 7
  45. Вологодская область 7
  46. Кабардино-Балкарская Республика 7
  47. Ульяновская область 7
  48. Архангельская область 6
  49. Республика Татарстан 6
  50. Забайкальский край 6
  51. Хабаровский край 6
  52. Ивановская область 5
  53. Республика Карелия 5
  54. Ленинградская область 5
  55. Республика Адыгея 5
  56. Астраханская область 5
  57. Карачаево-Черкесская Республика 5
  58. Республика Мордовия 5
  59. Республика Бурятия 5
  60. Еврейская автономная область 5
  61. Псковская область 4
  62. Республика Дагестан 4
  63. Кемеровская область 4
  64. Калининградская область 3
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  66. Республика Хакасия 3
  67. Приморский край 3
  68. Республика Ингушетия 2
  69. Кировская область 2
  70. Республика Алтай 2
  71. Республика Тыва 2
  72. Амурская область 2
  73. Сахалинская область 2
  74. Республика Коми 1
  75. Республика Калмыкия 1
  76. Чеченская Республика 1
  77. Магаданская область 1
  78. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 255 386 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 821 человек:
  1. Москва 6473
  2. Московская область 2551
  3. Санкт-Петербург 1575
  4. Самарская область 968
  5. Республика Крым 847
  6. Красноярский край 691
  7. Республика Башкортостан 678
  8. Ульяновская область 675
  9. Ростовская область 621
  10. Пермский край 603
  11. Саратовская область 489
  12. Омская область 486
  13. Челябинская область 484
  14. Свердловская область 475
  15. Республика Саха (Якутия) 470
  16. Нижегородская область 445
  17. Брянская область 433
  18. Тверская область 427
  19. Алтайский край 411
  20. Калининградская область 409
  21. Ленинградская область 379
  22. Волгоградская область 374
  23. Республика Хакасия 360
  24. Астраханская область 355
  25. Липецкая область 336
  26. Удмуртская Республика 322
  27. Архангельская область 313
  28. Республика Карелия 311
  29. Вологодская область 308
  30. Оренбургская область 297
  31. Кемеровская область 291
  32. Мурманская область 290
  33. Приморский край 284
  34. Тульская область 260
  35. Смоленская область 228
  36. Курская область 224
  37. Иркутская область 208
  38. Республика Бурятия 207
  39. Псковская область 205
  40. Ставропольский край 196
  41. Забайкальский край 193
  42. Севастополь 188
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 167
  44. Республика Дагестан 157
  45. Кировская область 145
  46. Тамбовская область 142
  47. Хабаровский край 139
  48. Воронежская область 131
  49. Калужская область 131
  50. Ивановская область 130
  51. Тюменская область 126
  52. Костромская область 122
  53. Республика Мордовия 120
  54. Орловская область 117
  55. Новгородская область 117
  56. Чеченская Республика 117
  57. Республика Чувашия 111
  58. Кабардино-Балкарская Республика 101
  59. Сахалинская область 101
  60. Новосибирская область 92
  61. Карачаево-Черкесская Республика 90
  62. Республика Коми 74
  63. Ярославская область 73
  64. Республика Адыгея 69
  65. Курганская область 68
  66. Владимирская область 64
  67. Пензенская область 64
  68. Амурская область 64
  69. Республика Северная Осетия - Алания 59
  70. Белгородская область 58
  71. Республика Татарстан 57
  72. Республика Ингушетия 56
  73. Республика Тыва 53
  74. Краснодарский край 52
  75. Республика Калмыкия 46
  76. Еврейская автономная область 46
  77. Ямало-Ненецкий автономный округ 41
  78. Томская область 41
  79. Республика Марий Эл 39
  80. Камчатский край 25
  81. Магаданская область 25
  82. Рязанская область 21
  83. Чукотский автономный округ 16
  84. Республика Алтай 11
  85. Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 784 585

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