За сутки в России подтверждено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3734

2 Санкт-Петербург 3144

3 Московская область 2955

4 Самарская область 1792

5 Республика Крым 851

6 Нижегородская область 782

7 Воронежская область 761

8 Красноярский край 722

9 Свердловская область 721

10 Пермский край 698

11 Республика Башкортостан 679

12 Ростовская область 654

13 Саратовская область 639

14 Омская область 588

15 Челябинская область 583

16 Иркутская область 581

17 Смоленская область 572

18 Алтайский край 528

19 Ульяновская область 521

20 Хабаровский край 518

21 Ставропольский край 512

22 Брянская область 500

23 Краснодарский край 494

24 Волгоградская область 475

25 Архангельская область 457

26 Вологодская область 405

27 Ленинградская область 403

28 Липецкая область 401

29 Тверская область 399

30 Приморский край 399

31 Новосибирская область 397

32 Оренбургская область 395

33 Пензенская область 393

34 Калининградская область 392

35 Удмуртская Республика 388

36 Республика Коми 385

37 Забайкальский край 366

38 Кемеровская область 361

39 Севастополь 352

40 Курская область 350

41 Белгородская область 350

42 Тюменская область 348

43 Орловская область 346

44 Республика Карелия 333

45 Владимирская область 328

46 Новгородская область 317

47 Псковская область 295

48 Республика Саха (Якутия) 286

49 Ярославская область 280

50 Мурманская область 278

51 Рязанская область 269

52 Томская область 267

53 Кировская область 267

54 Тульская область 267

55 Республика Татарстан 264

56 Ханты-Мансийский автономный округ 259

57 Астраханская область 258

58 Ивановская область 234

59 Амурская область 227

60 Республика Бурятия 219

61 Калужская область 218

62 Тамбовская область 216

63 Курганская область 215

64 Костромская область 206

65 Республика Хакасия 198

66 Республика Чувашия 176

67 Республика Мордовия 166

68 Республика Дагестан 165

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146

70 Кабардино-Балкарская Республика 135

71 Республика Марий Эл 126

72 Чеченская Республика 113

73 Сахалинская область 107

74 Республика Северная Осетия-Алания 104

75 Карачаево-Черкесская Республика 90

76 Республика Ингушетия 86

77 Республика Адыгея 84

78 Республика Тыва 67

79 Республика Алтай 56

80 Еврейская автономная область 48

81 Камчатский край 47

82 Республика Калмыкия 40

83 Магаданская область 39

84 Чукотский автономный округ 20

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 070 674 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,12% 2. Москва 0,2% 3. Камчатский край 0,22% За последние сутки подтверждено 1 219 смертей: Москва 95 Санкт-Петербург 80 Московская область 59 Краснодарский край 49 Ставропольский край 44 Нижегородская область 40 Тюменская область 39 Пермский край 38 Волгоградская область 36 Воронежская область 35 Республика Башкортостан 33 Ростовская область 31 Красноярский край 31 Иркутская область 31 Самарская область 30 Челябинская область 30 Алтайский край 30 Свердловская область 28 Саратовская область 27 Пензенская область 26 Оренбургская область 20 Республика Чувашия 19 Рязанская область 18 Республика Крым 17 Костромская область 16 Тульская область 16 Владимирская область 15 Брянская область 13 Новосибирская область 13 Липецкая область 12 Омская область 12 Удмуртская Республика 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Курская область 8 Орловская область 8 Тамбовская область 8 Мурманская область 8 Севастополь 8 Республика Саха (Якутия) 8 Белгородская область 7 Калужская область 7 Смоленская область 7 Тверская область 7 Ярославская область 7 Вологодская область 7 Кабардино-Балкарская Республика 7 Ульяновская область 7 Архангельская область 6 Республика Татарстан 6 Забайкальский край 6 Хабаровский край 6 Ивановская область 5 Республика Карелия 5 Ленинградская область 5 Республика Адыгея 5 Астраханская область 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 Республика Мордовия 5 Республика Бурятия 5 Еврейская автономная область 5 Псковская область 4 Республика Дагестан 4 Кемеровская область 4 Калининградская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Хакасия 3 Приморский край 3 Республика Ингушетия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Тыва 2 Амурская область 2 Сахалинская область 2 Республика Коми 1 Республика Калмыкия 1 Чеченская Республика 1 Магаданская область 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 255 386 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 821 человек: Москва 6473 Московская область 2551 Санкт-Петербург 1575 Самарская область 968 Республика Крым 847 Красноярский край 691 Республика Башкортостан 678 Ульяновская область 675 Ростовская область 621 Пермский край 603 Саратовская область 489 Омская область 486 Челябинская область 484 Свердловская область 475 Республика Саха (Якутия) 470 Нижегородская область 445 Брянская область 433 Тверская область 427 Алтайский край 411 Калининградская область 409 Ленинградская область 379 Волгоградская область 374 Республика Хакасия 360 Астраханская область 355 Липецкая область 336 Удмуртская Республика 322 Архангельская область 313 Республика Карелия 311 Вологодская область 308 Оренбургская область 297 Кемеровская область 291 Мурманская область 290 Приморский край 284 Тульская область 260 Смоленская область 228 Курская область 224 Иркутская область 208 Республика Бурятия 207 Псковская область 205 Ставропольский край 196 Забайкальский край 193 Севастополь 188 Ханты-Мансийский автономный округ 167 Республика Дагестан 157 Кировская область 145 Тамбовская область 142 Хабаровский край 139 Воронежская область 131 Калужская область 131 Ивановская область 130 Тюменская область 126 Костромская область 122 Республика Мордовия 120 Орловская область 117 Новгородская область 117 Чеченская Республика 117 Республика Чувашия 111 Кабардино-Балкарская Республика 101 Сахалинская область 101 Новосибирская область 92 Карачаево-Черкесская Республика 90 Республика Коми 74 Ярославская область 73 Республика Адыгея 69 Курганская область 68 Владимирская область 64 Пензенская область 64 Амурская область 64 Республика Северная Осетия - Алания 59 Белгородская область 58 Республика Татарстан 57 Республика Ингушетия 56 Республика Тыва 53 Краснодарский край 52 Республика Калмыкия 46 Еврейская автономная область 46 Ямало-Ненецкий автономный округ 41 Томская область 41 Республика Марий Эл 39 Камчатский край 25 Магаданская область 25 Рязанская область 21 Чукотский автономный округ 16 Республика Алтай 11 Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 784 585