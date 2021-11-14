Захарова прокомментировала намерение ВСУ стрелять в беженцев на границе

У ВСУ уже набита рука "уничтожать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление украинских военных о намерении уничтожать мигрантов на границе Беларуси, если те попытаются проникнуть на территорию Украины.

Напомним, ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады сухопутных войск ВСУ объявила, что военные этого подразделения будут уничтожать мигрантов, а также "других лиц, которые могут маскироваться под мигрантов", на белорусской границе, если те постараются прокинуть на территорию Украины.

"Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина - не Россия, це Европа", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским коллегой Гитанасом Науседа о ситуации на границе с Беларусью заявлял, что Киев будет "адекватно" реагировать на ее развитие.