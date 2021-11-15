15 премьер недели по ТВ и в Сети с 15 по 21 ноября

Сегодня в последний раз выходит колонка, посвященная премьерам недели. Со следующей недели выбираем другой жанр - будем писать о наиболее ярких проектах телевидения и онлайн-кинотеатров по отдельности. Причина тому - резко возрастающее количество фильмов, сериалов и шоу. В один материал все не уместишь и проблема выбора все усложняется. Судите сами - каждый телеканал на неделе представляет, как правило, несколько ярких новинок. Например, в этом материале отмечены сериалы "Мосгаз. Дело № 8: Западня", "Стенограмма судьбы", "По ту сторону смерти", шоу "Две звезды. Отцы и дети" и так далее. В онлайн-кинотеатрах - а их сегодня в нашей стране более 20-ти, например, сериалы "Вне себя", "Саня, газуй!". Но эти и другие проекты - лишь капля в море, и не дают представления обо всем процессе. И при этом мы говорим, в основном, о российских новинках. Поэтому выбираем другой путь: писать непосредственно о самом главном. Так что прощаемся, но не уходим.

1. Сериал "Мосгаз. Дело № 8: Западня". На Первом канале 15-18 ноября в 21:30

Фильм - продолжение культового сериала "Мосгаз". Серия детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов: "Мосгаз" (2012), "Палач" (2014), "Паук" (2015), "Шакал" (2016), "Операция "Сатана" (2018), "Формула мести" (2019), "Катран" (2020). Леденящие душу истории преступлений, в большинстве своем громкие убийства, в фильмах цикла почти все взяты из реальных уголовных дел. В новом сериале показана предолимпийская Москва 1980 года. Перед муровцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов. К выполнению привлечен даже убойный отдел. Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и "фарцой". Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать одно убийство за другим. В центре событий оказывается недавно вышедший из мест заключения бандит по кличке Череп... В главных ролях Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков.

Фото: Анна Митрохина

2. Документальный фильм "Ничего не бойся, кроме Бога". На Первом канале, 20 ноября в 10:15

Картина приурочена к 75-летию патриарха Кирилла. Поездка съемочной группы с патриархом, совершенная в 2016 году, вошла в этот фильм в качестве основного действия. Тогда участники съемочного процесса и их герой побывали на северо-востоке России: Чукотка, Южный Сахалин, остров Ратманова...

Одной из тем фильма стал разговор об имени "Кирилл" - "владыка" или "господин": Отправная точка этой темы - наречение именем "Кирилл" при пострижении в монашество в честь святого Кирилла, византийского миссионера по прозвищу "Философ", одного из братьев-создателей славянской азбуки... Основная съемка была проведена 20 октября 2021г. в Свято-Даниловом монастыре, где его Святейшество дал Первому каналу эксклюзивное интервью... Автор и режиссер: Сергей Браверман

3. Сериал "По ту сторону смерти". Второй сезон. На НТВ, с 15 ноября, в 21:20

Следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой вновь предстоит расследовать три мистических дела. Сначала они познакомятся с Малышевым, который на приеме у психотерапевта расскажет, что в своих видениях и снах убивает женщин. Далее Глеб и Юлия познакомятся с Ритой: она расскажет им о страшных событиях, которым суждено сбыться. А расследуя третью историю, Точилину придётся вернуться на 12 лет назад и вспомнить уголовное дело, которым он тогда занимался. В главных ролях: Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова.

Фото: НТВ

4. Сериал "Вне себя"

Комедийное фэнтези в форме необычного смыслового конструктора. Главный герой - Дмитрий, работает в финансовой компании, под его управлением большие деньги. Но у него есть проблема. Каждый день он видит неотличимых от живых людей фантомов, среди которых его убитые жена и её любовник-следователь. Это не единственные фантомы в его жизни. И вместе со всей этой призрачной командой, герой совершает расследование - и убийств, и собственной прошлой жизни. В ролях - Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич и другие.

5. Сериал "Стенограмма судьбы". На "России 1", с 15 ноября в 21:20

Главная героиня семейной саги Анна Савельева выросла в детдоме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького городка и направляется на поиски отца, генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. Анна выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным гостайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. В ролях: Карина Андоленко, Александр Голубев, Александр Михайлов, Александр Самойленко, Екатерина Волкова, Елена Дудина, Андрей Ильин, Артем Ткаченко и другие.

Фото: Россия 1

6. Шоу "Две звезды. Отцы и дети". На Первом канале 21 ноября в 17:35

В нем будут соревноваться семейные дуэты, такие, как Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, Александр и Никита Малинины и другие. Ведущие - Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева. Жюри - Максим Галкин, Валерия, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

Фото: Первый канал

7. Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица". На "России 1", 21 ноября в 18:40

Конкурс в восьмой раз соберет самых одаренных детей со всей страны на одной сцене. В новом сезоне к жюри - ректору Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаю Цискаридзе, пианисту-Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народная артистка России Марина Неёлова и молодой композитор Кирилл Рихтер. Наравне с жюри оценивать конкурсантов будут зрители. Ведущая - Дарья Златопольская.

Фото: телеканал "Россия"

8. Документальный фильм "Мир глазами группы Radiohead". На Первом канале 19 ноября в 00:35

Фильм рассказывает о том, как британские рокеры умеют переосмысливать себя, постоянно оставаясь "на плаву", и как они смогли сохранить творческую оригинальность и независимость. Сегодня Radiohead - одна из самых известных в мире групп, альбомы которой разошлись более чем 30-миллионным тиражом. Однако, за коммерческим успехом стоят факторы иного рода. 25 лет существования Radiohead, появившихся на свет 1985 году, это и распространение неолиберализма на Западе, и развитие интернета, и превращение цифровых устройств в продолжение человека, и обещание неминуемого трансгуманизма… Эти экзистенциальные и политические темы стали референтными точками в творчестве группы.

9. Шоу "LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева". На ТНТ - с 21 ноября в 23:00

В спродюсированной Антоном Беляевым и Therr Maitz лаборатории музыканты исполнят популярные треки в неожиданных версиях и попробуют себя в принципиально ином звучании, жанре и вокальном диапазоне. В каждом выпуске нового шоу ТНТ прозвучат, как минимум, две песни в новой аранжировке, гостей расспросят про творчество и изучат их музыкальные вкусы в формате "live". Гостями проекта "LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева" станут Слава Марлоу, Элджей, Скриптонит, Иван Дорн, Илья Лагутенко и многие другие.

10. Сериал "Саня, газуй!"

На платформе YouTube, на канале MEDIAPOLE, 21 ноября станут доступны шесть серий. Также можно смотреть на Okko. Главная героиня - девчонка Саня, которая мечтает быть автослесарем и вернуть гараж папы, проданный его новой спутницей Яной. Саня устраивается на работу в Автосервис "Мечта", где ей предстоит доказать всем, что она - гуру в ремонте авто, преодолеть недоверие клиентов, женские козни, стереотипы в обществе. В проекте режиссера Филиппа Абрютина снимались Андрей Федорцов, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров и другие. Главную роль в сериале исполнила Арина Фёдорова. Продюсеры - Оксана Лахно

Фото: предоставлено пресс-службой сериала

11. Цикл "Освободители". На телеканале "Звезда" с 15 по 25 ноября

Все знают об освобождении Майданека, Аушвица, Бухенвальда. Но на территории Советского Союза и европейских стран были еще тысячи лагерей и гетто. Их тоже освобождали советские солдаты. Авторы рассказывают о забытых преступлениях нацизма, о неизвестных лагерях и тюрьмах, а также о людях, бросивших вызов нацистской машине уничтожения. Производитель - Фонд Александра Печерского. Автор идеи и шеф-редактор цикла Илья Васильев, режиссер - Михаил Елкин

Фото: телеканал "Звезда"

12. Сериал "Джек и Лондон". На Megogo, с 14 ноября

Комедийный детектив, созданный в партнерстве с телеканалом "1+1", рассказывает историю молодого юриста Влада Шевчука, который отказывается от своей мечты - карьеры в Лондонском суде - потому что не может избавиться от "наваждения": он заметил, что собака брата начинает с ним... разговаривать. Его собеседником становится бульмастиф Джек, озвучиваемый участником группы "5"nizza" Сергеем Бабкиным. В первом сезоне сериала - 16 эпизодов. Режиссер Александр Итыгилов-младший. Главную роль четвероногого друга после более чем годового кастинга получил бульмастиф Морган.

13. Сериал "Доктор Надежда". На телеканале Dомашний 15 ноября в 19:00

Это продолжение сериала "Женский доктор". В главной роли - актриса Анастасия Панина. Действие прошлого сезона закончилось хэппи-эндом: главные герои - неотразимый доктор Родионов и роковая красотка Ольга Ольховская - поженились и ждут ребенка, обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план - в следующем сезоне хочет открыть многопрофильную клинику… В продолжении сериала зрители снова встретятся с любимыми героями прошлого сезона и познакомятся с новыми. Одной из основных линий станет история нового врача клиники Надежды Павловой - талантливого хирурга с неустроенной личной жизнью.

14. Фильмы и программы к 100-летию Эмиля Брагинского

Телеканал "Россия-Культура" покажет к дате документальный фильм "Зигзаг удачи Эмиля Брагинского" (20 ноября в 17:05) и лирическую комедию "Вокзал для двоих" (20 ноября в 17:45; повтор 21 ноября в 10:20). Эмиль Брагинский - невероятно плодовитый кинодраматург. Он написал сценарии к четырем десяткам фильмов, в том числе тем, которые стали литературной основой лучших фильмов Эльдара Рязанова. Творческий союз режиссера и тогда еще никому неизвестного сценариста начался в 1963 году и продлился 35 лет. Первая совместная работа - комедия "Берегись автомобиля". И сразу же - ошеломительный успех. Потом были фильмы "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Ирония судьбы" и многие другие, на которых выросло не одно поколение зрителей.

15. Художественный фильм "Тобол". На Первом канале 21 ноября в 22.00

Фильм снят по мотивам романа Алексея Иванова "Тобол". Не путать с одноименным сериалом. По сюжету молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. В фильме присутствуют как вымышленные герои, так и реальные исторические персонажи. В ролях - Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Александр Лазарев, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце и другие.