Автопробег "Дорога памяти" объединит молодежь Союзного государства

От берегов Буга до прославленных смоленских просторов проляжет белорусско-российский патриотический автопробег "Дорога памяти". Он пройдет в конце текущей недели по маршруту Брест - Минск - Витебск - Смоленск, сообщили БЕЛТА в Витебском комитете БРСМ.

Около шестидесяти юношей и девушек, представляющие "Российский союз молодежи" и региональные молодежные организации РБ, преодолеют с 19 по 21 ноября более восьмисот километров, стартовав у стен Брестской крепости. Программой молодежного десанта предусмотрено посещение мемориальных комплексов "Хатынь" и "Шуневка", где молодые патриоты Союзного государства возложат цветы и лампады. А 20 ноября они почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны у белорусского мемориала "Адаменская горка" в Лиозно.

Продолжится "Дорога памяти" посещением Аллеи Героев в поселке Красный Смоленской области. В областном центре состоится круглый стол с экспертами на тему гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а затем участники автопробега побывают в Музее Великой Отечественной войны.

Витебская областная организация БРСМ и Смоленская областная организация РСМ, сообщает агентство, давние партнеры. По словам лидера регионального белорусского молодежного движения Владимира Бабичева, цель "подобных мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств у молодежи, информирование о знаковых событиях истории Беларуси и России - сохранение исторической памяти и правды о Великой Победе".

Кстати, именно в городе-герое Смоленске, где финишируют участники автопробега двух братских народов, "будет утвержден проект дорожной карты гражданско-патриотического воспитания молодежи приграничья на 2022 год среди региональных общественных организаций", - уточнил председатель Смоленской организации РСМ Евгений Захаренков.