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15.11.2021 23:58
Рубрика: Власть

Более 327,3 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 27 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 43,4 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 146,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 707 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 728 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 970 человек изолированы на дому.

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Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У двенадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 79 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 238 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 402 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,8 тысячи пациентов, из которых почти 11 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 327 349 человек, сообщили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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