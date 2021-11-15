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15.11.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

Более тысячи машин компании арестовали приставы за долг в 145 тысяч рублей

Текст: Владислав Куликов

Столичные судебные приставы арестовали весь автотранспорт одной энергетической компании за долг в 145 тысяч рублей. Под арестом сейчас находится более тысячи машин. По словам экспертов, это дело - первое в своем роде. При этом работа компании не блокирована: машины пока находятся у энергетиков. Если же компания вовремя не расплатится, то автотранспорт вполне может пойти с молотка.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как рассказал адвокат, руководитель практики разрешения экономических споров Бюро адвокатов "Де-юре" Яков Булут, энергетики должны вернуть деньги, которые несправедливо насчитали некой организации.

"Летом прошлого года компания-истец фактически не пользовалась принадлежащими ей помещениями, в связи с чем счетчики теплоснабжения зафиксировали минимальные показатели потребления, о чем компания в установленном порядке уведомила энергоснабжающую организацию, подав соответствующие показания, - рассказывает он. - Однако энергоснабжающая организация сочла поданные показания аномально низкими. В связи с чем, она по завышенным коэффициентам рассчитала максимально возможные показатели потребления тепловой энергии, выставила соответствующий счет и пригрозила отключением подачи тепловой энергии в случае его неоплаты".

Организация была вынуждена произвести платеж, но параллельно обратилась в суд и доказала недобросовестное поведение энергоснабжающей организации. Арбитражный суд, рассмотрев дело, взыскал с энергетиков как сумму произведенного платежа, так и проценты за пользование чужими денежными средствами за прошлый и за будущий период до момента полной оплаты долга.

"Общая сумма долга взыскана относительно небольшая - 145 тысяч рублей, но поскольку энергоснабжающая организация отказалась в добровольном порядке оплачивать долг, организация обратилась в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства и ходатайством о розыске и аресте имеющегося у энергоснабжающей организации имущества, - рассказывает Яков Булут. - Учитывая, что долг и после возбуждения исполнительного производства не был оплачен, судебный пристав-исполнитель удовлетворил ходатайство компании, получил сведения об имуществе энергоснабжающей организации и наложил на него арест".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Уникальность дела в том, что под арест пошла вся техника. По нормам, объем арестованного имущества по стоимости должен быть соразмерен величине долга. Однако, по словам эксперта, в данном случае, хотя на балансе должника числилась многочисленная техника и автотранспорт, но сведений об их рыночной стоимости у судебного пристава-исполнителя не имелось. Поэтому арест и был наложен на весь автопарк. Само постановление об аресте составлено на 169 листах.

"В настоящий момент энергоснабжающая организация не имеет права каким-либо образом распоряжаться своей автотехникой, более того, любая ее найденная единица может быть изъята для последующей продажи на публичных торгах, - говорит Яков Булут. - Взыскатель ожидает добровольной оплаты долга, либо погашения своих требований за счет реализации имущества должника".

Кстати, как сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов, по данным на 1 октября нынешнего года на исполнении у столичных приставов находилось около 6,4 миллионов исполнительных производств. В пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней за девять месяцев взыскано и перечислено 100,5 миллиарда рублей.

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