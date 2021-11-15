ЦБ может пойти на дальнейшее повышение ключевой ставки

Не исключено, что регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом заявила в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Банк России не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие населения.

Отметим, что инфляция в России в 2021 году, согласно базовому сценарию Банка России, составит 7,4-7,9%, а в 2022 году вернется в целевой диапазон 4-4,5%.

"Единственный способ заякорить инфляционные ожидания - это возвращать инфляцию к цели, - подчеркнула она. - Люди должны приобрести собственный, достаточно продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен".

По словам главы регулятора, в ЦБ не согласны с позицией, что можно допустить высокую инфляцию, главное - держать ставку низкой, чтобы "рос кредит повсюду". Набиуллина подчеркнула, что регулятор работает не ради роста кредитных портфелей банков. Она напомнила, что чрезмерная задолженность - это проблема для развития экономики.

Таким образом, уверена Набиуллина, Центробанк обязательно должен вмешаться в ситуацию. "Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, - заявила она. - Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей".

Между тем ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта.

Глава ЦБ напомнила, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с отсрочкой в три-шесть кварталов. И предыдущие повышение ставки, по ее словам, уже начали влиять на экономику.

Что касается планов на будущее, т о ЦБ РФ еще некоторое время будет удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона в 5-6%. А ее возвращение в этот диапазон произойдет не раньше середины 2023 года, заявила глава регулятора.